L’UEFA prépare une riposte contre Gianni Infantino et la FIFA. Avec ses alliés, elle travaille sur un projet de réforme de la gouvernance et brandit même la menace d’un boycott.

Dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA à Salzbourg, les dirigeants de l’instance européenne multiplient les réunions. Leur objectif? Élaborer un plan d’action pour contrer la FIFA et son président Gianni Infantino. Selon «The Guardian», l’UEFA travaillerait déjà avec ses alliés en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique centrale à un document de principe qui pourrait servir de base à une éventuelle réforme de la FIFA.

Au cœur des discussions figurent le rôle et la structure de la FIFA, ainsi qu’un éventuel nouveau modèle de gouvernance. La répartition des ressources financières est également un enjeu majeur, Gianni Infantino étant régulièrement accusé d’utiliser cet argent comme un levier de pouvoir.

Un nouvel ordre pour un nouveau président?

Toujours selon le quotidien britannique, ce projet pourrait également servir de base à une nouvelle direction de la FIFA. Cela supposerait toutefois qu’un candidat se présente pour défier Gianni Infantino lors de l’élection prévue en mars 2027 et que le président sortant refuse les projets de réforme.

Le fait que l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC souhaitent un changement à la tête de la FIFA est désormais confirmé par les instances. Après l’échec du projet d’investissement pour la Coupe du monde porté par Gianni Infantino, les trois confédérations ont encore renforcé publiquement leur opposition lundi dernier, dans une lettre ouverte commune.

La Coupe du monde féminine U20 comme test décisif

L’UEFA dispose d’un moyen de pression important: la menace d’un boycott des compétitions organisées par la FIFA. C’est notamment la Coupe du monde masculine de 2030, organisée sur trois continents, qui pourrait être concernée. Mais cette menace pourrait se heurter à une opposition au sein même de l’Europe. Dans moins d’un mois, la Coupe du monde féminine U20 se déroulera en Pologne et la fédération locale ne veut pas entendre parler d’un boycott.

La Fédération polonaise de football assure que les préparatifs du tournoi suivent leur cours normalement. Interrogée par un service d’information sportive, elle a indiqué que l’organisation respectait «le calendrier convenu» et était déjà entrée dans sa phase finale. Pour l’heure, rien n’indique qu’une des équipes qualifiées envisage de se retirer. La fédération polonaise estime plutôt que la situation actuelle sera rapidement clarifiée et que le tournoi pourra avoir lieu comme prévu.

La compétition se déroulera du 5 au 27 septembre. Six équipes européennes y participeront: la Pologne, l’Angleterre, la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. La Suisse, elle, ne s’est pas qualifiée.