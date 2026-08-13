Le PSG bat Aston Villa et remporte la Supercoupe

Sans Johan Manzambi, toujours blessé au genou, Aston Villa s'est incliné face au Paris Saint-Germain (1-2) ce mercredi à Salzbourg. Le club français remporte la Supercoupe d'Europe pour la deuxième fois consécutive.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Paris Saint-Germain a dominé Aston Villa mercredi pour remporter sa deuxième Supercoupe d'Europe, duel opposant le vainqueur de la Ligue des champions à celui de l'Europa League. Les Français se sont imposés 2-1 à Salzbourg, en Autriche.

Un an après avoir remporté pour la première fois le trophée contre Tottenham, les Parisiens ont remis ça face à un autre club anglais. Ils ont pourtant commencé le match sans leur Ballon d'or Ousmane Dembélé, remplacé par le nouveau venu Maghnes Akliouche et entré en jeu à la mi-temps.

Johan Manzambi toujours blessé

Les Villans étaient quant à eux privés de Johan Manzambi, devenu cet été le joueur le plus cher de l'histoire du football suisse. Le Genevois de 20 ans n'est toujours pas remis de sa blessure au genou gauche contracté lors de la Coupe du monde et doit patienter avant de faire ses débuts avec son nouveau club.

C'est un autre jeune joueur arrivé à Birmingham lors du mercato qui a permis à Aston Villa de longtemps rivaliser avec le PSG: Brian Madjo. L'Anglais de 17 ans a répondu à l'ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia (20e) en égalisant juste avant la mi-temps (45e) après s'est procuré plusieurs chances de marquer (28e, 35e, 41e).

Ce match arbitré par le Somalien Omar Artan, qui avait été refoulé par l'administration Trump à son arrivée aux Etats-Unis pour le Mondial, a finalement tourné en faveur des hommes de Luis Enrique lors de la deuxième mi-temps. A la 65e, Désiré Doué a exploité un très mauvais alignement de Matty Cash pour aller défier et ajuster Marco Bizot sur la droite. De quoi lancer idéalement la saison des Parisiens, qui viseront un troisième sacre consécutif en Ligue des champions.