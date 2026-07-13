La Fédération italienne de football a trouvé son nouveau directeur technique. Paolo Maldini supervisera désormais toutes les sélections nationales et sera épaulé par l'ancien champion du monde Leonardo.

L'Italie confie les clés de son avenir à l'une de ses plus grandes légendes

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Blick Sportdesk

Paolo Maldini s'apprête à relever un nouveau défi. La légende du football italien a été officiellement nommée directeur technique de la Fédération italienne de football (FIGC). L'annonce a été faite dimanche par le président Giovanni Malagò, qui a assuré que l'ancien défenseur était son «premier choix».

A 58 ans, Paolo Maldini hérite d'un rôle central. Il supervisera non seulement la sélection italienne, mais aussi le développement des équipes nationales de jeunes. «J'ai eu le sentiment qu'il était la personne idéale pour diriger le département technique de la FIGC», a expliqué Giovanni Malagò.

L'ancien capitaine de l'AC Milan prendra également la présidence du Club Italia, l'organisation qui chapeaute l'ensemble des sélections nationales italiennes.

Leonardo à ses côtés

Pour mener à bien sa mission, Paolo Maldini sera épaulé par Leonardo, champion du monde avec le Brésil en 1994. L'ancien joueur et dirigeant brésilien occupera un rôle de conseiller.

«Paolo a immédiatement fait savoir qu'il souhaitait associer Leonardo à ce projet, car les tâches à venir seront exigeantes et pleines de défis. J'en suis satisfait, car j'ai un grand respect pour Leonardo», a ajouté Giovanni Malagò.

Les discussions autour de cette nomination ont duré plusieurs semaines. Paolo Maldini s'est engagé pour quatre ans avec pour objectif de préparer le football italien aux grandes échéances internationales à venir, notamment l'Euro et surtout la Coupe du monde 2030.

Cet article a été publié pour la première fois sur abola.pt. Comme Blick, ce média portugais appartient au groupe Ringier.