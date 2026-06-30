Yann Sommer fait ses adieux à l'Inter Milan

Après trois saisons couronnées de succès, Yann Sommer quitte officiellement l'Inter Milan. Le gardien suisse est désormais libre de choisir sa prochaine destination, entre plusieurs pistes européennes.

Gian-Andri Baumgartner

L'aventure de Yann Sommer à l'Inter Milan est terminée. Le club italien a annoncé mardi, dans un communiqué, le départ de l'ancien gardien de la Nati, dont le contrat ne sera pas prolongé.

Le Bernois quitte ainsi les Nerazzurri après trois saisons riches en succès. Sous les couleurs de l'Inter, Yann Sommer a remporté deux titres de champion de Serie A ainsi qu'une Coupe d'Italie.

Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2025, un souvenir contrasté. Si le parcours jusqu'à la finale restera gravé dans les mémoires, la lourde défaite 5-0 contre le PSG constitue sans doute l'un des épisodes les plus douloureux de sa carrière.

Son arrêt face à Lamine Yamal mis à l'honneur

L'Inter a d'ailleurs préféré retenir un autre moment dans son message d'adieu: la demi-finale retour contre Barcelone. Ce soir-là, Yann Sommer avait réalisé une parade décisive face au prodige Lamine Yamal durant la prolongation, permettant aux Milanais de décrocher leur billet pour la finale. Une action devenue l'une des images marquantes de son passage au club.

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Au total, le gardien suisse aura disputé 139 matches officiels avec l'Inter, signant 66 clean sheets, soit près d'une rencontre sur deux.

Quelle sera sa prochaine destination?

L'avenir de Yann Sommer reste désormais à définir. Ces dernières semaines, son nom a circulé du côté de l'Ajax Amsterdam. Mais selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le club néerlandais privilégierait désormais la piste menant à Marc-André ter Stegen.

Toujours selon les dernières informations, le champion de Belgique, le Club Bruges, serait également en discussions avec le gardien suisse.