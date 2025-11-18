Un an et demi après le transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid, la superstar et le club parisien se disputent des millions d'euros.

Kylian Mbappé et le PSG se disputent des centaines de millions de francs

Kylian Mbappé et le PSG se disputent des centaines de millions de francs

Querelle avec son ex-club pour Kylian Mbappé. Photo: Getty Images

Keystone-SDA

Dans le litige qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la star du football français et son ancien club réclament chacun plus de 200 millions d'euros, selon les médias.

Les parties auraient présenté leurs demandes lors d'une audience devant le tribunal des prud'hommes de Paris. Selon la chaîne française BFMTV, celui-ci rendra sa décision le 16 décembre.

Selon les informations, le PSG réclame devant le tribunal une indemnisation pour un transfert qui a échoué. Devant le tribunal, les avocats du club ont rendu public le fait qu'il y aurait eu une offre de 300 millions d'euros du club saoudien Al-Hilal, que Mbappé a refusée en 2023.

Selon les médias français, le club réclamerait une somme à trois chiffres. Lors de l'audition, il a été question de 440 millions d'euros. Comme le rapporte le journal Le Parisien, le club a argué que le joueur avait menti en promettant de ne pas partir libre. Le joueur de 26 ans avait été transféré gratuitement au Real Madrid à l'été 2024, après sept ans passés sous le maillot du PSG.

Mbappé réclame lui aussi de l'argent

De son côté, Kylian Mbappé aurait reproché à son ancien club, devant le tribunal des prud'hommes, de ne pas avoir transformé son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. De plus, il aurait été victime de harcèlement à la fin de sa période parisienne. Selon les médias, l'international français avait retiré en juillet une plainte pour harcèlement moral. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête à ce sujet.

Mbappé, qui n'était pas présent à l'audience selon Le Parisien, réclame également un montant élevé de plusieurs millions. Lors de l'audience, il aurait été question de montants compris entre 240 millions et 263 millions d'euros. Cette somme inclut environ 55 millions d'euros de salaires et de primes impayés, que Mbappé avait déjà réclamés auparavant. Le PSG invoque un accord oral, raison pour laquelle les responsables du club estiment ne pas devoir payer cette somme.