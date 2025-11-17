Le Kosovo peut-il battre la Suisse 6-0 mardi à Pristina? Cela semble improbable, mais il existe des miracles dans le monde du football. La preuve en neuf exemples.

Voici neuf exemples qui doivent pousser la Nati à se méfier (un peu) du match de mardi

1/8 En retournant la situation au Brügglifeld, Xamax a créé l'une des plus grandes sensations du football suisse lors du barrage 2019. Photo: geisser

La dernière défaite de la Nati par plus de cinq buts d'écart remonte à plus de 60 ans. En 1963, l'équipe nationale s'était inclinée 8-1 en Angleterre lors d'un match amical, et avant cela, elle n'avait jamais perdu un match officiel par six buts d'écart. Depuis l'arrivée de Murat Yakin, la défaite la plus large fut un 6-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 à Doha.

Le Kosovo lui-même n'a gagné qu'une seule fois par plus de cinq buts dans sa jeune histoire. En 2006, il a battu Monaco 7-1 lors d'un match international non officiel et, depuis leur admission à l'UEFA et à la FIFA en mai 2016, les Dardanet l'ont emporté 5-0 à Malte (2018) et contre le Burkina Faso (2022), leurs plus grandes victoires à ce jour.

Et pourtant, le football a toujours connu des miracles, qui doivent inciter la Nati à se méfier (un peu) de son déplacement de mardi. En voici une sélection.

2 juin 2019: barrage retour, Aarau - Xamax 0-4

Le champagne est déjà au frais, les t-shirts de promotion fraîchement imprimés. Dans un Brügglifeld prêt à fêter la montée après le 4-0 du match aller à la Maladière, Aarau pense toucher au but. Mais en face, les Neuchâtelois de Stéphane Henchoz refusent d’abdiquer. Xamax réalise l’impensable, efface son retard, recolle à 4-0 et finit par crucifier Aarau aux tirs au but. Miracle footballistique, nuit cauchemardesque pour les Argoviens.

8 mars 2017: Champions League, Barcelone - PSG 6-1

Encore aujourd’hui, ce huitième de finale retour reste l’un des plus grands basculements de l’histoire de la Champions League. Battu 4-0 à l’aller, Barcelone mène 3-1 au Camp Nou à la 88e minute. La qualification semble hors de portée. Mais Lionel Messi et ses coéquipiers renversent l’impossible: trois buts en sept minutes, une «remontada» entrée dans la légende.

10 avril 2014: Europa League, Valence - Bâle 5-0 après prolongation

Fort de sa victoire 3-0 au match aller, le FC Bâle débarque confiant à Valence. Mais à Mestalla, tout s’écroule. Les Espagnols remontent leur retard dans le temps réglementaire et arrachent la prolongation. Là, deux cartons rouges mettent définitivement les Bâlois à genoux. Résultat: l’Europe s’arrête aux portes d’une deuxième demi-finale consécutive. Sur le banc, un certain Murat Yakin assiste impuissant au naufrage.

25 mai 2005: Champions League, Milan - Liverpool 3-3

Même si d’autres rencontres ont connu des renversements plus spectaculaires au tableau d’affichage, ce duel reste l’un des plus grands miracles du football, tant l’enjeu était colossal. Mené 3-0 à la pause, Liverpool revient de nulle part après la mi-temps et arrache la prolongation grâce à trois buts en six minutes. Aux tirs au but, Jerzy Dudek endosse le costume de héros: il repousse les tentatives d'Andrea Pirlo et d'Andreï Shevchenko et offre aux Reds une Ligue des champions devenue mythique.

2 novembre 1993: Coupe Uefa, Karlsruhe - Valence 7-0

Le KSC, entraîné par Winfried Schäfer, s'est incliné 3-1 à Valence au match aller de ce deuxième tour de la Coupe UEFA. Le retour au Wildpark Stadion est entré dans la légende. Oliver Kahn sauve Karlsruhe en effectuant plusieurs arrêts en début de match, puis le KSC se déchaîne. Le héros est Edgar Schmitt, qui marque quatre buts et reçoit ce soir-là le surnom «Euro-Eddy»!

19 mars 1986: Coupe des vainqueurs de coupe, Uerdingen - Dynamo Dresde 7-3

Dans ce duel 100% allemand, les visiteurs de l’Est semblent avoir fait le plus dur: forts de leur victoire 2-0 à l’aller, ils mènent encore 3-1 à la pause au Grotenburg de Krefeld. Mais au retour des vestiaires, la rencontre bascule dans la folie. L’équipe locale inscrit six buts en seulement 28 minutes et renverse totalement le scénario. Un exploit aidé par un coup du sort: la grave blessure du gardien titulaire de Dresde, Bernd Jakubowski, juste avant la mi-temps.

21 juin 1978: tour intermédiaire de la Coupe du monde, Argentine - Pérou 6-0

Il s'agit de la victoire la plus controversée de l’histoire de la Coupe du monde. Avant le dernier match du tour intermédiaire, le pays hôte sait qu’il lui faut gagner avec au moins quatre buts d’écart pour devancer le Brésil et se qualifier pour la finale. Aujourd’hui encore, des rumeurs persistent: la junte militaire alors au pouvoir aurait manipulé le résultat.

26 juin 1954: quart de finale de la Coupe du monde, Suisse - Autriche 5-7

Ce match restera dans l’histoire de la Coupe du monde comme la «bataille de la chaleur» de Lausanne. La Suisse prend un départ tonitruant, menant 3-0 après seulement 19 minutes. Mais les Autrichiens renversent complètement la situation, inscrivant cinq buts en dix minutes. Finalement, l’Autriche s’impose 7-5 au terme du match le plus prolifique en buts de l’histoire des Coupes du monde.



