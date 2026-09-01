Kastriot Imeri file en Bundesliga

Kastriot Imeri quitte YB et rejoint l'Union Berlin
Kastriot Imeri et Young Boys, c'est terminé. L'attaquant de 26 ans est transféré définitivement à l'Union Berlin en Bundesliga, a annoncé le club bernois mardi.
L'international suisse (une sélection) avait rejoint YB en provenance de Servette à l'été 2022, et a depuis disputé 79 rencontres sous les couleurs du club de la capitale fédérale, lors desquelles il a marqué à dix reprises et signé autant de passes décisives. Après avoir remporté le championnat avec YB en 2023 et 2024, Imeri s'est adjugé un troisième sacre lors de l'exercice écoulé avec Thoune, où il avait été prêté durant la saison.
Le Genevois s'y était montré particulièrement prolifique, avec six buts et huit passes décisives en 30 matches. A Berlin, celui qui a également soulevé la Coupe de Suisse il y a trois ans retrouvera Mauro Lustrinelli, l'entraîneur qui a mené le club de l'Oberland bernois au titre lors de l'exercice 2025/26.
(Source: ATS)
David Datro Fofana arrive à Servette pour compenser
Pour compenser le départ de Junior Kadile, Servette a annoncé lundi l'arrivée de David Datro Fofana. L'attaquant ivoirien arrive en provenance de Chelsea et a signé un contrat portant jusqu'en 2030.
Formé en Côte d’Ivoire, le joueur 23 ans a évolué dans le championnat norvégien, à Molde, avant de rejoindre Chelsea. Il a ensuite enchaîné les prêts sans jamais s'imposer en Angleterre.
(Source: ATS)
Junior Kadile quitte déjà le Servette FC
Arrivé en janvier, Junior Kadile quitte déjà le Servette FC. L'attaquant français rejoint le RC Lens dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat, ont annoncé les deux clubs lundi soir.
En seulement quelques mois, Kadile était devenu indispensable à Servette et n'était pas étranger au redressement des Genevois ce printemps. L'ailier de 23 ans avait marqué 6 buts et délivré 10 passes décisives en seulement 13 matches de Super League.
Blessé en ce début de saison, il n'a pas joué le moindre match avec les Grenat. Mais son nom a logiquement animé le marché des transferts. Servette a d'abord activé l'option d'achat du club néerlandais Almere City, qui l'avait envoyé en prêt à Genève. Et quelques semaines plus tard, c'est donc le SFC qui a accepté de prêter son joyau au RC Lens, dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière.
Mais ce nouveau prêt est assorti d'une obligation d'achat, a précisé le club de Super League. Kadile ne portera donc plus le maillot grenat, mais Servette empochera quoiqu'il arrive une belle somme. Selon la "Tribune de Genève", celle-ci pourrait dépasser les 8 millions de francs.
(Source: ATS)
Alessandro Vogt prêté à Heidenheim
L'international suisse M21 Alessandro Vogt ne jouera pas cette saison à Hoffenheim, mais à Heidenheim, en 2e Bundesliga. L'ancien attaquant de Saint-Gall fait l'objet d'un prêt d'un an, ont annoncé les deux clubs lundi.
Révélation des Brodeurs la saison dernière, Vogt aurait dû remplacer Fisnik Asllani à Hoffenheim, où il est arrivé cet été. Mais le transfert de l'attaquant kosovar à Leipzig a échoué, tandis que le Suisse a manqué une partie de la préparation en raison d'une blessure à une cheville.
C'est donc à Heidenheim, l'un des clubs relégués en 2e Bundesliga, que Vogt devra acquérir de l'expérience. Un entretien avec l'entraîneur Frank Schmidt l'a convaincu "qu'Heidenheim (était) l'étape intermédiaire parfaite" pour lui.
La saison dernière, Alessandro Vogt a inscrit 18 buts en 41 matches avec Saint-Gall.
Herba Guirassy dit oui à YB
Candidat au titre de champion de Suisse, Young Boys renforce son attaque avec l'arrivée d'Herba Guirassy. L'international espoir français a signé un contrat portant jusqu'en 2030, a annoncé lundi le club bernois.
Herba Guirassy, qui a fêté samedi son vingtième anniversaire, débarque en provenance du FC Nantes, relégué en Ligue 2 la saison dernière. Il a disputé 46 matches avec son club formateur, dont 39 en Ligue 1 lors des deux dernières saisons (4 buts, 1 passe décisive). Selon L'Equipe, Young Boys aurait déboursé 4,7 millions de francs pour s'attacher ses services.
Karim Benzema quitte déjà Al-Hilal
L'attaquant français Karim Benzema quitte Al-Hilal, a annoncé lundi le club saoudien. Ce départ intervient six mois après son arrivée et un an avant la fin de son contrat courant jusqu'en juin 2027.
A 38 ans, l'ancien international français (97 sélections, 37 buts), ambassadeur du championnat saoudien jusqu'en 2030, ne souhaite pas prendre sa retraite sportive selon le quotidien espagnol AS qui a révélé l'information dimanche. Benzema disposerait de plusieurs offres pour poursuivre sa carrière, notamment en MLS, la ligue américaine, ou dans un autre club saoudien.
Manchester City annonce l'arrivée d'Allan Elias
L'ailier brésilien de Palmeiras Allan Elias a rejoint Manchester City pour un contrat de cinq ans. Le club anglais l'annoncé lundi. Le montant de son transfert n'a pas été dévoilé, mais les médias britanniques l'estiment à 34 millions de livres (37 millions de francs).
Agé de 22 ans, Allan Elias est issu du centre de formation de Palmeiras, avec qui il a disputé 96 matches depuis le début de sa carrière professionnelle. Cette saison, il a inscrit quatre buts et réussi trois passes décisives en Championnat du Brésil que Palmeiras domine après 25 journées. Il a également inscrit un but et distribué deux passes décisives en huit matches de Copa Libertadores.
(Source: ATS)
Bradley Barcola quitte le PSG pour Liverpool
L'international français Bradley Barcola, double champion d'Europe avec le PSG, rejoint Liverpool. Et ce pour un montant estimé de 145 millions d'euros (bonus compris), ont annoncé lundi les deux formations.
«Bradley Barcola is a Red (Bradley Barcola est un Red). Allez les Rouges», a écrit Liverpool sur son compte X, en postant une vidéo du joueur à Anfield. «Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rejoint le Liverpool FC», a de son côté annoncé le PSG dans un communiqué.
(Source: ATS)
Rafael Leao signe à Galatasaray
Galatasaray a annoncé dimanche le recrutement pour quatre ans de l'attaquant Rafael Leao. Le Portugais était devenu l'une des incarnations de la crise traversée par l'AC Milan.
Les quadruples champions de Turquie en titre, qualifiés pour la Champions League, ont précisé avoir déboursé 38 millions d'euros pour s'offrir le puissant attaquant de 27 ans, qui était également courtisé par Aston Villa.
L'international portugais (49 sélections, 6 buts), accueilli par une foule de supporters samedi à Istanbul, touchera 10 millions d'euros par an, a précisé Galatasaray. Selon le club stambouliote, «20% du bénéfice réalisé lors de la prochaine revente du joueur seront reversés à l'AC Milan».
Coup dur pour Ilan Sauter
Le FC Zurich doit composer pendant deux à trois mois sans Ilan Sauter. Le défenseur de 25 ans s'est fracturé un pied à l'entraînement, a annoncé le FCZ dans un communiqué.