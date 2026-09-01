Kastriot Imeri file en Bundesliga

Kastriot Imeri quitte YB et rejoint l'Union Berlin

Kastriot Imeri et Young Boys, c'est terminé. L'attaquant de 26 ans est transféré définitivement à l'Union Berlin en Bundesliga, a annoncé le club bernois mardi.

L'international suisse (une sélection) avait rejoint YB en provenance de Servette à l'été 2022, et a depuis disputé 79 rencontres sous les couleurs du club de la capitale fédérale, lors desquelles il a marqué à dix reprises et signé autant de passes décisives. Après avoir remporté le championnat avec YB en 2023 et 2024, Imeri s'est adjugé un troisième sacre lors de l'exercice écoulé avec Thoune, où il avait été prêté durant la saison.

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Le Genevois s'y était montré particulièrement prolifique, avec six buts et huit passes décisives en 30 matches. A Berlin, celui qui a également soulevé la Coupe de Suisse il y a trois ans retrouvera Mauro Lustrinelli, l'entraîneur qui a mené le club de l'Oberland bernois au titre lors de l'exercice 2025/26.

(Source: ATS)