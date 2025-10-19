Jürgen Klopp prend de nouvelles fonctions en Allemagne

Klopp rejoint la Ligue allemande de football. L’ancien coach de Dortmund et Liverpool intègre un groupe d’experts chargé de relancer le football professionnel allemand, aux côtés de Sami Khedira.

1/4 Jürgen Klopp fait partie d'un groupe d'experts de la DFL. Photo: Icon Sport via Getty Images

Carlo Steiner

Jürgen Klopp (58 ans) a un nouveau rôle. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool rejoint un groupe d’experts nouvellement créé par la Ligue allemande de football (DFL), aux côtés notamment du champion du monde Sami Khedira (38 ans).

L’objectif de la DFL est de «poser les bases d’un avenir sportif solide pour le football professionnel allemand». La ligue souhaite ainsi rassembler les compétences issues des clubs, de la Ligue et de la Fédération allemande de football (DFB). Klopp et Khedira doivent y apporter «leur grande expérience des championnats et structures de haut niveau à l’étranger».

«Nous sommes convaincus que les conditions financières, juridiques et sportives doivent être réunies pour que les ligues allemandes et le football national demeurent compétitifs», a déclaré dans un communiqué Marc Lenz, directeur de la DFL, lui-même membre du comité.

Klopp travaille aussi pour Red Bull

Jürgen Klopp exercera cette mission en parallèle de son poste de «Global Head of Soccer» chez Red Bull, qu’il occupe depuis janvier.

Le groupe sera également composé d’Andreas Bornemann (St. Pauli), Joti Chatzialexiou (FC Nuremberg) et Markus Krösche (Eintracht Francfort), membres de la commission Football de la DFL, ainsi que de Jochen Sauer (Bayern Munich), représentant de la commission des centres de performance de la DFL, et d’Andreas Rettig, directeur de la DFB. D’autres spécialistes seront associés en fonction des thèmes abordés.



