En s'imposant à Leeds mardi soir, Granit Xhaka et Sunderland ont fait un grand pas vers le maintien en Premier League. Le néo-promu, qui n'est qu'à quatre points d'une place européenne, regarde désormais vers le haut.

Davide Malinconico

L'appétit vient en mangeant. Après huit ans d'absence – et un passage en troisième division – l'AFC Sunderland a fait son retour en Premier League l'été dernier. Au début de la saison, les experts étaient presque tous unanimes: le club du nord de l'Angleterre était le candidat tout désigné à la relégation. Mais après 29 journées de championnat, il n'en est rien. Sunderland réalise une saison largement au-dessus des attentes et peut se mettre à rêver d'objectifs plus ambitieux, comme une qualification européenne. Le capitaine de l'équipe de Suisse Granit Xhaka y est pour beaucoup.

Après sa victoire 0-1 mardi soir sur la pelouse de Leeds United, le néo-promu occupe la 11e place du classement. Mais, plus important encore, il a désormais atteint la barre symbolique des 40 points. Un total qui suffit généralement pour se maintenir dans l'élite. Premier objectif atteint.

De retour de blessure

Au cours des deux dernières saisons, 26 (2024/2025) et 27 points (2023/2024) ont même suffi pour se sauver. Mais pour l'exercice en cours, les choses seront différentes. West Ham, qui occupe actuellement la première place de relégable, en compte déjà 25, alors qu'il reste encore dix matches de Premier League à disputer. Les Hammers détiennent également le record peu glorieux du plus grand nombre de points obtenus par un relégué depuis que la Premier League compte 20 équipes. En 2003, West Ham avait chuté avec 42 unités dans son escarcelle.

Sunderland peut donc aborder la fin de la saison en regardant vers le haut. D'autant plus qu'il a récupéré sa pièce maîtresse: à l'infirmerie depuis le 24 janvier, Granit Xhaka a retrouvé la compétition samedi dernier. Mardi à Leeds, l'international helvétique est entré en jeu à la 56e, alors que le score était encore nul et vierge Les Black Cats étaient dominés mais ont retrouvé des couleurs grâce à leur No 34. Durant son absence, ils avaient perdu trois matches de rang.

«Nous avons encore faim»

En raison de son expérience et son leadership, qui se sont avérés décisifs à plusieurs reprises, Granit Xhaka est considéré outre-Manche comme la recrue la plus influente de Sunderland. Il n'a pas hésité à affirmer ses ambitions au micro de la chaîne de télévision TNT Sports après ce 10e succès de l'exercice. «Au début de la saison, nous avions fixé notre objectif à 40 points. Nous avons atteint ces 40 points et maintenant nous en voulons plus. Nous avons encore faim.»

Sunderland rêve désormais d'une place européenne, qui n'est qu'à quatre longueurs. Cela fait plus de 50 ans que les pensionnaires du Stadium of Light n'ont pas goûté à l'Europe. A l'époque, ils avaient échoué lors des qualifications pour la Coupe des vainqueurs de Coupe contre le Sporting Lisbonne (1973/1974). Le néo-promu évolue désormais sans pression. De quoi lui donner des ailes? «Il est important de rester humble, souligne Granit Xhaka. Nous savons d'où nous venons.» Mais pas encore jusqu'où ils iront.