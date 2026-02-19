Sunderland s'est effondré depuis la blessure de Granit Xhaka

Privé de Granit Xhaka depuis mi-janvier, Sunderland marque le pas. Le promu, auteur d’un premier tour brillant, voit l’Europe s’éloigner sans son capitaine.

Carlo Steiner

Granit Xhaka est absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure à la cheville. Un vrai coup dur pour Sunderland.

Avec sa nouvelle recrue, qui a hérité du brassard de capitaine dès son arrivée chez les Black Cats, le promu a réussi un premier tour sensationnel. Après 22 matches, il occupait la neuvième place de la Premier League, à seulement trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Il s’est même hissé dans le top 4 entre la neuvième et la onzième journée.

Puis Granit Xhaka s’est blessé et les points se sont faits de plus en plus rares. Après 33 unités en 22 matches (1,5 point en moyenne), Sunderland n’a pris que trois points lors des quatre rencontres suivantes (0,75 par match). Jusqu’ici, l’équipe a donc obtenu deux fois plus de points avec le capitaine de la Nati que sans lui. Au classement intermédiaire après la 26e journée, Sunderland ne pointe plus qu’à la 11e place, à neuf points du top 4.

Avec Xhaka vers l’Europe?

On ne sait pas exactement combien de temps le patron du milieu de terrain sera encore indisponible. Dimanche, avant le match de FA Cup contre le club de deuxième division d'Oxford United (1-0), Xhaka a souhaité bonne chance à son équipe sur Instagram. «Jour après jour. Pas à pas. Je serai bientôt de retour», a écrit le Bâlois.

Xhaka, salué en Angleterre comme la meilleure recrue de l’été, sera-t-il déjà prêt pour le match à domicile contre Fulham dimanche prochain? À Sunderland, on l’espère. Dans un milieu de tableau très serré, le rêve d’une aventure européenne dès la première saison en Premier League après huit ans d’absence reste d’actualité.

Il ne manque actuellement qu’un point pour atteindre la huitième place, qui pourrait éventuellement suffire pour se qualifier pour la Conference League. Si une équipe de premier plan remporte la FA Cup et que l’Angleterre obtient, comme cela se dessine, une place supplémentaire pour la Ligue des champions, le huitième hériterait d’un billet européen.