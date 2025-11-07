Dominante, l'équipe de Suisse ne prend qu'un point

L'équipe de Suisse n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la Corée du Sud (0-0). Malgré de belles occasions, Luigi Pisino et ses joueurs devront attendre lundi et leur dernier match de groupes face au Mexique pour valider leur qualification.

L'équipe de Suisse n'a pas pu faire mieux qu'un nul 0-0 face à la Corée du Sud. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Face à la Corée du Sud ce vendredi, l'équipe de Suisse avait l'opportunité de valider son billet pour les 16es de finale du Mondial M17. Malheureusement pour les joueurs de Luigi Pisino, ils passeront la soirée avec un seul point supplémentaire et encore un léger doute quant à la réussite de leur objectif. La faute notamment à un manque de réalisme dans les 30 derniers mètres adverses. Car la Suisse, dominatrice, a eu les opportunités de faire plier la formation sud-coréenne.

Début de match poussif de deux côtés

Même si, contrairement à son match d'ouverture face à la Côte d'Ivoire mardi (4-1), l'équipe de Suisse entrait plus doucement dans son match. La faute aussi à une Corée du Sud proposant une adversité plus intéressante à la Nati, notamment sur le plan technique. Les deux formations, avec déjà trois points au compteur, semblaient d'ailleurs ne pas vouloir trop se mettre en danger en début de match et à part l'une ou l'autre étincelle de chaque côté, la partie ne s'emballait pas.

L'équipe de Luigi Pisino allait malgré tout prendre le dessus en fin de première mi-temps. Nevio Scherrer, en bonne position au point de penalty, obtenait même une très belle opportunité d'ouvrir le score sur un bon décalage de Mladen Mijajlovic. La frappe de l'attaquant saint-gallois manquait cependant de force et le portier sud-coréen pouvait s'en sortir sans difficulté (37e).

Rendez-vous lundi

Les Suisses repartaient ensuite mieux en deuxième mi-temps. Ethan Bruchez, de retour de suspension et seul nouvel entrant par rapport à mardi, manquait de peu le cadre (47e). Tout comme Sandro Wyss, alors tout juste entré en jeu. Derrière, hormis un ballon mal capté par Theodore Pizarro à la 50e, la défense helvétique ne souffrait pas plus que ça malgré quelques moments chauds en fin de match.

Dominante la majeure partie du match, la Suisse n'a donc pas su concrétiser sa domination. Troisième et dernier match de groupes pour la Nati: lundi, face au Mexique (coup d'envoi à 13h30 en Suisse), vainqueur ce vendredi de la Côte d'Ivoire 1-0.