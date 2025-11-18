Un mardi pas comme les autres pour le foot suisse

Le football suisse vit une journée exceptionnelle ce mardi avec quatre sélections nationales en lice. De l'équipe A aux M17, chaque formation joue un match crucial pour sa qualification ou son parcours dans les compétitions internationales.

Pour le football suisse, ce mardi s’annonce exceptionnel: quatre équipes nationales masculines sont en lice lors d’une journée qui pourrait déterminer plusieurs trajectoires sportives futures. Chaque sélection a son enjeu, de l’équipe A aux plus jeunes catégories, pour clore des campagnes de qualification ou avancer vers de grands objectifs.

Équipe nationale A (20h45, à Pristina)

Pour l’équipe de Murat Yakin, le dernier match des qualifications pour la Coupe du monde se joue contre le Kosovo. La Suisse a pratiquement assuré son billet, car même une défaite nette (jusqu’à cinq buts encaissés) ne changerait rien à sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Néanmoins, l’équipe vise une victoire pour conclure la campagne sur une note positive et affirmer sa solidité.

L'équipe nationale A. Photo: keystone-sda.ch

Équipe nationale M21 (19h30, au Luxembourg)

L’équipe de Sascha Stauch affronte le Luxembourg dans le cadre des qualifications pour le championnat d’Europe des moins de 21 ans. Après sa performance convaincante contre la France, la Suisse se rend sur place avec beaucoup de confiance. Une nouvelle prestation solide pourrait lui permettre d’engranger trois points précieux et de progresser dans le classement du groupe.

L'équipe nationale suisse des moins de 21 ans. Photo: Getty Images

Équipe nationale M19 (18h30, contre le Danemark à Baden)

Pour les M19 dirigés par Ilija Borenovic, les qualifications pour l’Euro se poursuivent contre le Danemark. Le match promet un duel intense face à un adversaire physiquement robuste. Les jeunes talents suisses veulent démontrer leurs qualités de jeu et se positionner favorablement pour la phase décisive des qualifications.

L'équipe nationale suisse des moins de 19 ans. Photo: SFV

Équipe nationale M17 (15h45, huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar contre l'Irlande)

La plus jeune équipe nationale suisse masculine, qui sera en action demain, se battra contre l’Irlande en huitième de finale du championnat du monde des moins de 17 ans au Qatar pour se qualifier pour le dernier carré. Après une phase de groupe convaincante et une victoire au seizième de finale contre l’Egypte, la sélection de Luigi Pisino aborde ce deuxième duel à élimination directe avec confiance. Le match sera retransmis sur FIFA TV et Sky.