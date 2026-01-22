Dan Ndoye, de retour après une blessure, a brillé lors des ses quelques minutes jouées contre Arsenal samedi (0-0). A 25 ans, le Romand suscite l'intérêt de l'Inter Milan et de l'Atlético Madrid.

Sven Schoch

Outre le remarquable point obtenu contre le leader Arsenal (0-0) samedi, Nottingham peut enfin annoncer une bonne nouvelle: Dan Ndoye est de retour sur le terrain en fin de match, après plusieurs semaines d’absence dues à une blessure. En seulement 14 minutes face aux Gunners, le Romand a de nouveau montré toute l’étendue de son talent. Presque aucun autre joueur de Forest ne possède sa vitesse explosive.

Dan Ndoye fait certes partie d’une équipe en crise, Nottingham étant actuellement 17e au classement, mais il n’est certainement pas le problème. L’intérêt manifesté à son égard sur le marché des transferts montre à quel point sa valeur est reconnue à l’échelle européenne. Selon Blick, outre l’intérêt désormais public de l’Inter Milan, un autre géant européen s’est manifesté: l’Atlético Madrid. Les deux clubs auraient discuté des conditions d’un éventuel prêt.

Des conditions particulières avec la Coupe du monde

Même si ces noms font rêver, Nottingham n’entend pas brader son joueur. Le club avait déboursé plus de 42 millions d’euros pour s’attacher Dan Ndoye. Un initié explique: «Nottingham ouvrira difficilement la porte, mais dans le football, tout peut aller très vite». De plus, à l’approche de sa première Coupe du monde en tant que titulaire, de nombreux facteurs devront s’aligner parfaitement pour qu’un transfert soit envisagé.

L’été dernier, Ndoye était déjà très convoité. Grâce à son but, il avait aidé Bologne à remporter la Coppa Italia, célébrant avec les Italiens un premier trophée après 51 ans de disette. Durant le mercato, plusieurs clubs ont tenté de le recruter. Finalement, Nottingham a réussi à attirer le Suisse en Premier League avec un contrat de cinq ans, une transaction gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Une valeur énorme également pour la Nati

Dès son arrivée, Ndoye a été titularisé. Il a inscrit son premier but en Angleterre dès son premier match à domicile contre Brentford. Sa vitesse et son attitude humble ont immédiatement été remarquées et appréciées dans le vestiaire. Même lorsque l’équipe a commencé à perdre en régularité, son statut est resté incontesté.

Concentré et professionnel, Dan Ndoye a su ignorer les turbulences au sein du club. En équipe nationale suisse, il a largement contribué à la qualification souveraine pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, inscrivant cinq points. Murat Yakin lui a attribué les meilleures notes: «Il travaille de manière incroyablement disciplinée sur le plan défensif et sa vitesse est exceptionnelle». Aucun doute sur sa forme et ses performances.

Trois changements d’entraîneur en deux mois

En revanche, les conditions à Nottingham sont devenues de plus en plus instables. La direction, menée par le milliardaire grec Evangelos Marinakis, a réagi nerveusement à la crise sportive. L’entraîneur à succès Nuno Espírito Santo a été licencié après avoir été publiquement critiqué. Son successeur, Ange Postecoglou, a déjà quitté le club après seulement 39 jours.

Aujourd’hui, l’ancien stratège de Burnley, Sean Dyche, tente de stopper la descente aux enfers. Nottingham, qui participe à l’Europa League, conserve une avance de cinq points sur le premier rang de relégation. Reste à savoir si Dan Ndoye pourra encore se concentrer sur ses performances après la fenêtre des transferts hivernale.