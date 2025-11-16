Dan Ndoye accélère, la Suisse rigole

Dan Ndoye a encore brillé face à la Suède. Buteur, passeur et infatigable dans le repli, l’ailier de Nottingham Forest s’impose comme l’un des nouveaux leaders de la Nati. À quelques mois de la Coupe du monde, son ascension tombe à pic pour la Suisse.

1/7 La célébration du lion est devenue la marque de fabrique de Dan Ndoye. Photo: TOTO MARTI

Christian Finkbeiner

La scène est révélatrice de la dimension prise par Dan Ndoye (25 ans). À la 77e minute, l'ailier vaudois remporte un duel sur sa propre ligne de fond et obtient un coup franc, sous les applaudissements d’un Stade de Genève sous le charme. Deux minutes plus tôt, l’ailier avait célébré son but du 3-1, celui qui scellait la victoire d’une Suisse longtemps bousculée par la Suède.

Devant comme derrière, Dan Ndoye est devenu un pilier incontournable. «Il travaille de manière incroyablement disciplinée sur le plan défensif», salue Murat Yakin. «Et offensivement, il a eu un vrai déclic à Bologne.» Depuis cet été, le natif de Saint-Prex s’est mué en joueur décisif sous le maillot de la Nati: quatre buts et trois passes décisives lors de ses sept dernières rencontres. Avant cela, il n’avait marqué qu’une seule fois en vingt sélections, contre l’Allemagne lors de l’Euro 2024.

Sa vitesse, son arme fatale

C’est encore lui qui provoque le 1-0 inscrit par Breel Embolo à la 13e minute. Une accélération ravageuse sur la droite, un centre précis en retrait: l’essentiel était fait. «Sa vitesse était déjà exceptionnelle il y a deux ans, quand nous l’avions titularisé en Roumanie», rappelle Murat Yakin. «Il passe très facilement devant son adversaire.» À Genève, Daniel Svensson n’a pu que le constater, avec constamment un mètre de retard qui coûte cher.

Dan Ndoye, lui, reste mesuré. «J’essaie toujours d’apporter quelque chose de décisif. Mais au final, ce sont les trois points qui comptent», glisse-t-il. Comment expliquer que la Nati se porte nettement mieux que l’automne dernier? « l y a beaucoup de nouveaux joueurs, une nouvelle génération — un bon mélange», estime l’attaquant de Nottingham Forest. «Chacun connaît son rôle, donne le maximum. On prend plaisir à jouer ensemble, mais aussi à travailler les uns pour les autres.»

Une Coupe du monde pour confirmer

La récompense est proche: sauf improbable cataclysme mardi à Pristina, la Suisse disputera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. «Jouer une Coupe du monde avec son pays, c’est un rêve d’enfant», s’enthousiasme Dan Ndoye. En 2022, il avait fait ses débuts juste avant Doha — trop tard pour convaincre.

Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il entend bien rattraper le temps perdu. Et il pourrait y arriver encore plus fort. Avec son arrivée en Premier League, le Vaudois a franchi un nouveau cap. «Il doit s’imposer semaine après semaine là-bas, et prouver à chaque entraînement», souligne Murat Yakin. «Il progresse de match en match.»