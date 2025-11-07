Cristiano Ronaldo exprime son admiration pour Donald Trump

Cristiano Ronaldo a exprimé son admiration pour Donald Trump lors d'un entretien avec Piers Morgan. L'attaquant portugais a salué les efforts du président américain en faveur de la paix.

Cristiano Ronaldo, attaquant portugais d'Al-Nassr, a surpris le monde du football en déclarant son admiration pour Donald Trump lors d’une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan, diffusée ce mardi. À quelques mois de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, la star de 40 ans a salué les efforts du président américain en faveur de la paix, suscitant de vives réactions en raison de la personnalité controversée de Trump, rapporte RMC Sport.

«Donald Trump est l’une des personnes qui peut aider à changer ce monde», a affirmé CR7, le premier footballeur à atteindre le statut de milliardaire.Ces propos traduisent sa vision du rôle que Donald Trump pourrait jouer sur la scène mondiale, une position qui peut surprendre au vu des controverses politiques entourant le président.

Un geste symbolique

Le soutien de Ronaldo s’est également manifesté par un geste symbolique: en juin dernier, il a offert un maillot dédicacé à Donald Trump, accompagné du message «J’aime ça, jouer pour la paix». Ce cadeau a été remis au président américain par Antonio Costa, président du Conseil européen, lors d’une visite officielle.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise sont en bonne position pour se qualifier, avec 10 points sur 12 lors des matchs de qualification. Une participation au Mondial pourrait offrir une rencontre symbolique entre le joueur et Donald Trump, renforçant les liens entre la star du football et le président.