Ces joueurs sont toujours à la recherche d'un club

Clap de fin du mercato, mais certains grands noms du football sont toujours sans club. De Rui Patricio à Lorenzo Insigne en passant par Samuel Umtiti, Christian Eriksen ou Hakim Ziyech, un onze de stars libres rappelle que la gloire ne garantit pas un contrat.

1/13 Rui Patricio (37 ans) a gardé les buts de l'équipe nationale portugaise lors de 108 matches. Photo: Getty Images

Gian-Andri Baumgartner

Le 1er septembre marquait la fin du mercato dans les grands championnats. Pourtant, plusieurs stars du ballon rond n’ont toujours pas trouvé preneur. Parmi elles, d’anciens champions du monde et d’Europe composent un étonnant onze de joueurs libres.

Gardien

Rui Patricio (37 ans) compte 108 sélections avec le Portugal. Il a gardé les buts de la Seleção lors du sacre à l’Euro 2016 et de la Ligue des nations 2019. Écarté de la sélection depuis longtemps, il évoluait dernièrement à Al Ain, aux Émirats arabes unis. Son contrat y a expiré après la Coupe du monde des clubs.

Défenseurs

Deux défenseurs centraux se distinguent parmi les éléments sans club: Takehiro Tomiyasu (26 ans) et Samuel Umtiti (31 ans). Le Japonais, sous contrat à Arsenal jusqu’à juin dernier, est en pleine force de l’âge mais a manqué presque toute la saison passée en raison d’une blessure au genou. Umtiti, champion du monde 2018, n’a disputé que 13 rencontres en deux ans à Lille, en raison de pépins physiques à répétition. Son contrat n’a logiquement pas été prolongé.

À gauche, Benjamin Mendy (31 ans) a vécu une aventure houleuse au FC Zurich. Entre accusations de viol et condition physique fragile, le Français lui aussi champion du monde 2018 n’a jamais convaincu. Son contrat a été résilié en juillet. Depuis, il reste sans employeur. À droite, Rick Karsdorp (30 ans) n’a plus de club non plus. Vainqueur de la Conference League en 2022 avec la Roma, il n’a joué aucun rôle dans le titre du PSV Eindhoven la saison dernière. L'international néerlandais n’a pas été prolongé.

Milieux de terrain

C’est au milieu que ce onze a fière allure. Dele Alli (29 ans), Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans) et Christian Eriksen (33 ans) sont tous libres. Alli, en quête d’un rebond, n’a joué que neuf minutes à Côme la saison dernière. Oxlade-Chamberlain a eu davantage de temps de jeu avec Besiktas, et Eriksen avec Manchester United. Mais leurs clubs respectifs ne comptent plus sur eux.

Attaquants

En pointe, Paco Alcácer (32 ans) a marqué 18 buts en Bundesliga pour Dortmund lors de la saison 2018/19. Mais après trois ans passés au FC Sharjah, aux Émirats, son contrat a expiré cet été. À droite, Hakim Ziyech (32 ans) est également sur le marché. Parti de Chelsea, il est passé par Galatasaray puis Al Duhail au Qatar, où son aventure a pris fin après seulement six mois. L’ancien international marocain, héros du parcours de 2022 des Lions de l’Atlas, est désormais sans club.

À gauche, Lorenzo Insigne (34 ans) complète le trio offensif. Champion d’Europe 2021 avec l’Italie, il était encore valorisé à 25 millions d’euros il y a trois ans. Plus dans les plans de Toronto, qu'il avait rejoint en 2022 de Naples, malgré un temps de jeu régulier, l'ailier n'est plus sous contrat au Canada.