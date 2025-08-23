DE
Défaite à domicile
Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Orphelin de Granit Xhaka et de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen a entamé la Bundesliga par une défaite samedi. Le «Werkself» s'est incliné 2-1 à domicile face à Hoffenheim et Leon Avdullahu.
Leon Avdullahu (à droite) célèbre l'égalisation d'Hoffenheim face au Bayer Leverkusen samedi.
Photo: Fabian Strauch
L'ancien joueur du FC Bâle, débarqué cet été à Hoffenheim, a fait ses grands débuts dans le championnat allemand au milieu du terrain. Il a joué l'intégralité de cette partie que le club du Bade-Wurtemberg a renversée après l'ouverture du score de Leverkusen.

Titularisé au poste de demi défensif avec le SC Fribourg, le Genevois Johan Manzambi a lui connu la défaite devant son public face à Augsbourg (3-1). Cédric Zesiger est rentré en jeu en fin de match pour le club bavarois. Même sort pour le défenseur lucernois Luca Jaquez, battu avec Stuttgart sur la pelouse d'Union Berlin (2-1).

