Premier but – en douze sélections – pour l'attaquante de la Nati Aurélie Csillag mardi à Jerez de la Frontera. En voilà une, au moins, qui aura une raison légitime de garder un bon souvenir de ce match perdu (2-3) face au Pays de Galles.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Rares sont les satisfactions de l'équipe de Suisse lors du deuxième match de ce stage de fin d'année, perdu mardi face au Pays de Galles (2-3). Iman Beney a été très active sur son côté gauche, Géraldine Reuteler a rayonné à mi-terrain... Mais sinon? Le seul rayon de soleil est venu de l'attaque, où Aurélie Csillag a inscrit son premier but pour la Nati, pour sa douzième sélection.

Bien lancée en profondeur par Géraldine Reuteler, l'attaquante du SC Freiburg a égalisé à la 18e en trompant la gardienne galloise Safia Middleton-Patel au premier poteau. «Géry m’a bien vue partir. C’est aussi une de mes forces d’aller en profondeur, de jouer à fond ces longs ballons», a-t-elle détaillé après la partie, pour Blick.

Elle a marqué des points pour l'avenir

De quoi la faire exploser de joie, mais aussi marquer des points dans son duel à distance avec Svenja Fölmli, qu'elle a largement remporté lors de ce rassemblement. Entrée à la pause face à la Belgique, puis titulaire contre le Pays de Galles, l'attaquante de 22 ans a largement été la meilleure avant-centre pour le premier stage du nouveau sélectionneur Rafel Navarro.

«Après ce match, on est tristes du résultat, parce qu’on a vraiment fait des progrès avec lui dans l’entraînement. On était optimistes, on voulait vraiment gagner pour lui, pour ce nouveau départ. Mais malheureusement, on n'a pas réussi», regrettait la buteuse du jour.

Si la déception domine, Aurélie Csillag retient tout de même la dynamique positive insufflée ces derniers jours. «On a vraiment tout changé, les systèmes et tout, la philosophie du jeu. Je crois que ça prend du temps.»

Un nouveau départ pour elle

Elle, en tout cas, a profité de sa chance. «J'étais très très contente de pouvoir finalement marquer mon premier but pour l’équipe de Suisse. C’était un beau moment pour moi. Cela n'a pas toujours été facile pour moi avec la Nati. Mais là, je crois que c’est un nouveau chapitre aussi pour moi», espère celle qui a manqué le dernier Euro et a donc dû vivre de l'extérieur du groupe l'euphorie collective qui s'est emparée du pays.

La suite, désormais, se jouera au printemps. Avec un objectif clair. «Notre but, c’est vraiment de se qualifier pour la Coupe du monde. Là, on a une pause, mais après, on va être prêtes. On est vraiment contentes d’avoir Rafel. J’espère que les gens croient en nous, parce que nous, oui. On croit en nous, on croit en lui.» Un message clair de la part d'une joueuse qui veut désormais s'inscrire dans la durée en équipe de Suisse.