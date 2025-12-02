L'équipe de Suisse, encore une fois trop généreuse en défense, s'est à nouveau inclinée ce mardi, face au Pays de Galles cette fois (2-3). Le nouveau sélectionneur Rafal Navarro débute donc son mandat à la tête de la Nati par deux défaites.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un horaire inhabituel (coup d'envoi mardi à midi!), un stade vide (27 spectatrices et spectateurs à Jerez de la Frontera...)... et une deuxième défaite d'affilée pour l'équipe de Suisse, tel est le bilan du jour en Andalousie. Les joueuses de la Nati n'ont donc pas pu offrir à son nouveau sélectionneur Rafel Navarro les débuts qu'il espérait.

La Suisse s'est en effet inclinée 3-2 face au Pays de Galles ce mardi, après avoir perdu 2-1 contre la Belgique dans ce même Etadio de Chapin vendredi. Il ne s'agit certes que de matches de préparation, aux conséquences très limitées pour ne pas dire inexistantes, mais le signal envoyé n'est pas le bon. Et les esprits chagrins ne manqueront pas de signaler que Pia Sundhage s'en est allée sur deux victoires (Canada et Ecossse), là où son successeur débute par deux défaites...

Un moins bon match dans le contenu que vendredi

L'ASF fait cependant confiance au «process» avec son nouveau sélectionneur, mais, de ce point de vue, il faut bien dire que ce deuxième match a été moins rassurant que le premier sur le plan du jeu. La Suisse a moins bien fait circuler le ballon que face aux Belges, et a globalement été bien moins convaincante... tout en continuant à offrir des buts à son adversaire. Les Suissesses, qui voulaient valider leurs bonnes séances d'entraînement par une victoire, et montrer qu'elles croyaient aux méthodes de leur nouveau sélectionneur, n'ont donc pas réussi à lui l'offrir.

Par rapport au premier match, Rafel Navarro avait choisi de changer de gardienne, Elvira Herzog remplaçant Livia Peng (peu performante face aux Belges), avait titularisé sa capitaine Lia Wälti (blessée au premier match) et fait débuter Aurélie Csillag en lieu et place de la très décevante Svenja Fölmli en pointe.

Une mésentente offre le 0-1 au Pays de Galles

Le Pays de Galles, bien plus entreprenant que la Belgique vendredi, a ouvert le score à la 15e grâce à Sophie Ingle, mais surtout en raison d’une sortie hasardeuse d’Elvira Herzog, laquelle est venue heurter Viola Calligaris sur un ballon aérien après en avoir bien mal lu la trajectoire. L’attaquante galloise a pu en profiter pour marquer dans le but déserté par la gardien suisse…

La passe magique de Géraldine Reuteler

La Suisse a heureusement bien réagi, sous l’impulsion de Géraldine Reuteler, la meilleure joueuse sur le terrain en première période. Son ouverture en profondeur magnifique a trouvé Aurélie Csillag, laquelle a pu égaliser (1-1, 18e).

Alors que la première période était dominée par la Suisse, mais pas dans les mêmes proportions que face à la Belgique, un coup-franc rapidement joué a surpris toute la défense de la Nati et Noemi Iveljj en particulier. La jeune défenseure s’est montré un peu trop naïve sur ce coup-là et s’est faite prendre dans son dos, ce dont a profité Hanna Cain pour s’en aller lober Elvira Herzog (1-2, 35e).

La Nati a de nouveau offert deux buts

La Suisse était ainsi menée à la pause par des Galloises qui n’avaient rien volé, même si Lia Wälti et ses coéquipières étaient plus performantes au niveau du jeu. Mais que ce soit vendredi contre les Belges ou ce mardi à midi contre Galles, le constat était le même: offrir des buts à son adversaire par manque de concentration n’est jamais une bonne idée dans le sport de haut niveau.

La douche galloise d'entrée en deuxième période

La Suisse abordait la deuxième période avec un seul changement (Laia Balleste pour Viola Calligaris)… et encaissait le 3-1 après vingt-cinq secondes par Lilly Woodham, alors que la pluie arrosait généreusement l'Andalousie en cette mi-journée.

Iman Beney réduit la marque de jolie manière

Menée de deux buts désormais, la Nati a pu réduire le score grâce à Iman Beney (72e, 2-3), laquelle a pu parfaitement profiter d'une relance hasardeuse de la défense galloise. Un crochet et une finition parfaite: la Valaisanne d'origine nord-vaudoise a réussi un joli geste sur ce coup, elle qui s'est montrée bien en jambes sur les deux matches, que ce soit vendredi ou mardi. Elle est l'une des grandes satisfactions de ce rassemblement, ce qui n'est évidemment pas une surprise.

Moins de cadeaux en 2026, une obligation

Les joueuses vont désormais rentrer dans leurs clubs respectifs et auront une mission claire: revenir en forme au mois de mars, où débuteront les qualifications très compliquées pour la Coupe du monde 2026. La première étape: sortir du mieux possible, c'est à dire en tête, d'un groupe à quatre comprenant Malte, la Turquie et l'Irlande du Nord. Cela semble largement jouable, mais il faudra faire bien moins de cadeaux aux adversaires qu'en cette fin d'année en Andalousie.