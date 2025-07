À seulement 20 ans, l’attaquante canadienne Olivia Smith quitte Liverpool pour rejoindre Arsenal. Le club londonien a déboursé plus d’un million de francs pour s’attacher ses services, établissant un nouveau record mondial dans le football féminin.

1/6 Olivia Smith a été transférée à Arsenal pour un montant record. Photo: Arsenal FC via Getty Images

Julian Sigrist

Après seulement une saison passée au FC Liverpool, l’attaquante canadienne Olivia Smith s’est engagée avec Arsenal FC. Le club du nord de Londres, où évolue notamment la capitaine de la Nati Lia Wälti, a déboursé environ 1,08 million de francs pour ce transfert. Il s’agit du tout premier montant à sept chiffres pour une joueuse dans l’histoire du football.

À titre de comparaison, chez les hommes, il a fallu attendre 1973 pour qu’un montant similaire soit versé, lorsque le FC Barcelone avait recruté Johan Cruyff pour une somme dépassant le million. Le record absolu reste cependant le transfert de Neymar Jr. au Paris Saint-Germain en 2017, pour 222 millions d’euros (environ 207 millions de francs suisses).

Des sommes importantes seulement depuis les années 2000

Les premiers transferts payants dans le football féminin remontent à 1918, lorsque le club anglais des Dick, Kerr Ladies avait recruté Molly Walker en provenance des Lancaster Ladies, avec un salaire d’environ 100 francs par match.

La première indemnité de transfert officiellement reconnue est intervenue bien plus tard, en 2002: Rayo Vallecano avait alors versé quelque 215'000 francs pour s’attacher les services de la Brésilienne Milene Domingues. Ce record a été progressivement battu au fil des ans, notamment en janvier dernier, lorsque Naomi Girma a quitté les États-Unis pour rejoindre Chelsea contre environ 960'000 francs.

«Une avancée pour le football féminin»

Ce nouveau record signé Olivia Smith fait logiquement réagir dans le monde du football féminin, y compris pendant l’Euro en Suisse. «Nous en avons bien sûr parlé entre nous, on apprend ce genre de nouvelles via les réseaux sociaux», a déclaré l’internationale allemande Giovanna Hoffmann en conférence de presse.

«C’est valorisant de voir que le marché du football féminin évolue, que la demande augmente», poursuit la joueuse de 26 ans. Elle nuance toutefois son enthousiasme: «Il faut que cela bénéficie à toutes. Le plus important, c’est qu’aucune joueuse ne soit obligée de travailler à côté si elle ne le souhaite pas, et pas seulement qu’une star parte pour un million d’euros.»

Une carrière fulgurante

«C’est un privilège et un honneur de signer à Arsenal», a réagi Olivia Smith après l’officialisation du transfert. «Jouer en Angleterre, en Europe, et pour les plus grands titres, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.»

Recrutée l’été dernier par Liverpool en provenance du Sporting Lisbonne pour environ 215'000 francs, Olivia Smith a inscrit neuf buts en 25 rencontres avec les Reds. En équipe nationale canadienne, elle a fait ses débuts à l’automne 2019 à seulement 15 ans et 94 jours.