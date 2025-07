L'Euro se déroule dans notre pays depuis plus de deux semaines. En plus des entraînements et des matchs, les stars du football ont aussi un peu de temps libre pour découvrir la magnifique Suisse. Et elles ne s'en privent pas!

1/43 Juste en dessous de la photo d'Aitana Bonmati avec Lionel Messi (les deux posent avec le Ballon d'Or), la star a posté une série de photos prises en Suisse. Photo: Instagram / Aitana Bonmati

Bettina Brülhart et Ramona Bieri

La Suisse est réputée pour ses montagnes à couper le souffle, notamment les Alpes, ses glaciers impressionnants, ses eaux limpides et ses paysages féeriques.

Mais aussi, bien sûr, pour son fromage, son chocolat, ses montres et ses banques. Les meilleures joueuses de football d'Europe sont en train de découvrir en personne que la Suisse a beaucoup à offrir. Pendant cet Euro, les meilleures stars profitent en effet de leur temps libre dans les montagnes, au bord des rivières et des lacs et peuvent ainsi se régénérer de manière optimale avant le début de la phase à élimination directe, ce mercredi.

L'adversaire de la Nati, l'Espagne, sur les bords du lac Léman

Après une phase de groupes réussie, les championnes du monde espagnoles, qui affronteront la Suisse vendredi soir à Berne (21h, ont profité d'une journée dans la zone de détente du lac de Frience, dans les Alpes vaudoises. La superstar Aitana Bonmati a posté une série de 23 photos de cette excursion avec les mots «Calme dans les Alpes». Elle semble donc avoir apprécié. Elle ne précise pas si elle a apprécié la fondue qu'elle montre. Pendant ce temps, sa coéquipière Patri Guijarro montre à ses fans le paysage avec les vaches qui paissent dans les pâturages.

Différentes équipes se réjouissent des montagnes de Suisse centrale

Pendant ce temps, les Suédoises profitent de leur temps libre en compagnie de leur partenaire, de leur famille ou de leurs amis. Installées à Cham durant l’Euro, elles ne résistent pas à l’appel du Rigi tout proche. Plusieurs stars de l’équipe ne peuvent s’empêcher de partager des photos avec leurs proches, immortalisant la vue spectaculaire sur la Suisse centrale. La « reine des montagnes » séduit décidément tout le monde: l’équipe allemande s’y était déjà rendue avant le début du tournoi. Quelques Suédoises ont même poussé un peu plus loin jusqu’au Pilate. «Magnifique nature suisse», écrit par exemple l’attaquante Kosovare Asllani en légende de plusieurs clichés d’elle et de ses coéquipières au sommet du Pilatus.

Les Françaises partent à l'aventure

C'est en Suisse orientale que les Françaises ont établi leurs quartiers pour l'Euro. Elles logent à Heiden. Elles profitent de leur temps libre pour découvrir le pays d'Appenzell. Elles ne manqueront pas de traverser le pont suspendu de 180 mètres de long et 46 mètres au-dessus du Mattenbach . En récompense, une pause sur un banc avec une vue imprenable sur le lac de Constance.

Se rafraîchir dans et au bord du lac de Neuchâtel

Avec les températures caniculaires de ces dernières semaines, les lacs de Suisse invitent à se rafraîchir. Les Norvégiennes n'y résistent pas non plus. Elles s'amusent à plonger dans le lac de Neuchâtel et s'offrent une délicieuse glace après la baignade. Et plus tard, elles explorent le plan d'eau en bateau. Les nombreux clichés montrent qu'elles ont visiblement apprécié le programme.

Vue sur le mythique Kapellbrücke

Le Kapellbrücke est l'emblème de Lucerne. Et un sujet de photo très apprécié des touristes. L'Italienne Cristiana Girelli semble elle aussi avoir été séduite. Elle partage sa vue du pont avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle prouve que ce n'est pas seulement le paysage suisse qui enthousiasme les footballeuses, mais aussi les constructions et les bâtiments.

Les lionnes à Zurich

Zurich accueille 23 lionnes depuis trois semaines! L’équipe d’Angleterre a en effet posé ses valises au Grand Dolder, sur les hauteurs de la ville. Surnommées les « Lionnesses », les joueuses semblent particulièrement attirées par le lac. Après une promenade le long de la rive, elles partagent leurs impressions – et offrent aussi à leurs followers quelques aperçus de la vue magnifique.

Avec une carte à Genève

Les Finlandaises, éliminées par la Suisse, n’ont pas réussi à atteindre les quarts de finale. Linda Sällström, elle, semble aussi chercher son chemin dans les rues de Genève. Pour s’orienter, elle utilise une carte… en papier, et non pas, comme le feraient sans doute beaucoup d’autres, l’application de leur téléphone portable.

Des compagnes célèbres profitent aussi de la Suisse

Les joueuses ne sont pas les seules à profiter des magnifiques paysages de la Suisse. Leurs compagnes aussi profitent de l'Euro pour découvrir notre pays. Par exemple, l'internationale australienne Ellie Carpenter, qui a dit oui à Daniëlle van de Donk juste avant l'Euro. Elle s'offre une randonnée entre les matchs de groupe des Néerlandaises et profite du magnifique panorama pendant une collation.