Alisha Lehmann, star suisse du football, a dévoilé mercredi, jour de son anniversaire, son nouveau compagnon Montel McKenzie. Ce footballeur semi-professionnel est connu pour sa participation à «Love Island».

Alisha Lehmann officialise sa nouvelle relation le jour de son anniversaire

Avec une star de la télé-réalité

Gabriel Knupfer

Alisha Lehmann a un nouveau compagnon. Le jour de son anniversaire, mercredi, l'internationale suisse a publié pour la première fois des photos de couple avec son nouvel amoureux sur Instagram.

Son nom: Montel McKenzie. Ce footballeur semi-professionnel est surtout connu en Angleterre pour ses apparitions dans des émissions de téléréalité. Il a notamment participé à la dixième saison du programme de rencontres d'ITV2 «Love Island» en 2023, ainsi qu'à la deuxième saison de «Love Island: All Stars» en 2025.

Sur le plan sportif, son parcours est en revanche plus discret. Montel McKenzie évolue dans la ligue régionale Isthmian, qui correspond aux septième et huitième divisions du football anglais.

«Love you»

«Happy Birthday baby», a écrit Montel McKenzie sur Instagram, accompagné d'un emoji en forme de cœur. Alisha Lehmann lui a répondu par un simple «Love you».

Avec 17 millions d'abonnés sur Instagram, la footballeuse compte parmi les sportives les plus suivies au monde. Son nouveau compagnon est encore loin de rivaliser sur ce terrain, avec un peu plus de 100'000 followers.

Alisha Lehmann évolue actuellement au FC Como Women ainsi qu'en équipe nationale suisse. Jusqu'en 2025, elle était en couple avec Douglas Luiz, milieu de terrain de la Juventus de Turin.