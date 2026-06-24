Björn Lindroos

Alisha Lehmann est aux anges. L'internationale helvétique s’est fiancée à son compagnon, Montel McKenzie. Elle a officialisé la nouvelle dans une publication sur Instagram. «Pour toujours et à jamais», a écrit la Bernoise de 27 ans en légende d’une photo du couple, sur laquelle elle exhibe fièrement sa bague. La joueuse a également partagé en story le moment de la demande en mariage.

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Le couple a officialisé sa relation en janvier, à l'occasion du 27e anniversaire d'Alisha Lehmann. McKenzie est connu en Angleterre pour ses apparitions dans des émissions de téléréalité. Il a ainsi participé à plusieurs reprises à «Love Island» ces dernières années. Il joue également au football. McKenzie est semi-professionnel et joue en Isthmian League, qui correspond aux septième et huitième divisions anglaises.

Par ailleurs, Montel McKenzie évolue également en Baller League, une compétition de football indoor à six contre six, pensée comme un format très spectaculaire et orienté divertissement. L'internationale helvétique y participe également en tant que manager.

Cette heureuse nouvelle vient compenser une première partie d'année difficile pour Alisha Lehmann. Elle a été reléguée en deuxième division anglais avec Leicester City, club qu'elle avait rejoint lors du mercato hivernal. En raison de blessures, elle n'avait pas non plus été convoquée en équipe de Suisse lors des deux derniers rassemblements de la Nati.