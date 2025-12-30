À 38 ans, Stephan Andrist continue de briller en 1re ligue suisse. Avec 14 buts en 14 matchs cet automne, l’attaquant du FC Schötz a désormais marqué 102 fois en 104 rencontres depuis 2022.

Simon Strimer

Stephan Andrist est un véritable phénomène. L'ancien joueur professionnel de Bâle, Thoune, Lucerne et Aarau, âgé de 38 ans, continue de marquer des buts. Cet automne, l’attaquant du FC Schötz a inscrit 14 buts en 14 matches de 1re ligue.

Et ce n’est pas un simple coup d’éclat. La saison dernière, Stephan Andrist a marqué 26 buts en 26 matches. La saison précédente, 44 buts inscrits en 34 rencontres, dont sept triplés.

«Les gens n’y croient toujours pas»

«Beaucoup de joueurs de 1re ligue viennent me voir jouer, car ils n’arrivent pas à croire que je marque encore autant de buts à mon âge», confie Stephan Andrist à Blick, en riant. Quel est le secret de ce joueur, qui est passé professionnel en 2007 à Thoune et a rejoint le FC Bâle en 2011? La réponse est simple: il se fait régulièrement masser.

Mais la salle de musculation? Il n’y va pas. Le régime alimentaire strict? Il n’en a pas besoin. «Je ne suis pas quelqu’un qui prend beaucoup de poids. Peut-être que ça viendra un jour», explique-t-il. En résumé: Stephan Andrist ne fait rien de particulier pour continuer à courir plus vite que les jeunes de la 1re ligue. Hors du terrain, il travaille également comme entraîneur personnel pour les footballeurs.

Un record de club battu en 3,5 ans

Stephan Andrist explique: «Bien sûr, lors du premier entraînement du mardi après un match, il me faut un peu plus de temps pour remettre le moteur en route. Mais physiquement, je ne ressens aucune douleur».

Son efficacité devant le but est telle que même les clubs de niveau supérieur s’intéressent à lui. Il y a deux ans, Stephan Andrist aurait pu rejoindre la Promotion League. «J’y ai déjà bien réfléchi, mais l’effort aurait été énorme et il aurait fallu se déplacer partout en Suisse», explique-t-il.

Il préfère donc continuer à enchaîner les buts dans sa province, près de Schötz, et battre les records du club. Il a ainsi rejoint l’ancien vétéran Michael Koch au nombre de buts inscrits. Son bilan en trois ans et demi à Schötz? 102 buts en 104 matches officiels.