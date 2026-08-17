Une légende du Barça fait son grand retour au club

Trois ans après son départ, Sergio Busquets retrouve le FC Barcelone. L’ancien milieu espagnol devient entraîneur adjoint du Barça Atlètic et prépare en parallèle sa licence de coach.

Manuela Bigler

Sergio Busquets fait son retour au FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain espagnol devient entraîneur adjoint du Barça Atlètic, comme l’a annoncé le club lundi. Il rejoint ainsi le staff de l’entraîneur principal Juliano Belletti, à la tête de la réserve barcelonaise. En parallèle, Sergio Busquets suit les cours nécessaires à l’obtention de sa licence d’entraîneur.

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Ce retour intervient trois ans après son départ du FC Barcelone en tant que joueur. Après avoir porté le maillot catalan pendant 15 ans, Sergio Busquets avait rejoint l’Inter Miami à l’été 2023. Il y a joué pendant deux saisons et demie avant de mettre un terme à sa carrière en janvier dernier. Il entame désormais une nouvelle aventure, cette fois sur le banc.

Busquets a passé l’essentiel de sa carrière à Barcelone

Pour Sergio Busquets, ce poste d’entraîneur adjoint au Barça Atlètic représente un retour aux sources. Formé à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, l’Espagnol a passé la quasi-totalité de sa carrière au sein du club catalan, à l’exception de son passage à Miami.

Sergio Busquets a disputé 722 matches sous le maillot du Barça. Il est ainsi le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club, derrière Lionel Messi (778 matches) et Xavi (767). L’ancien capitaine entame donc un nouveau chapitre au sein du club qui l’a vu grandir. Avec son immense expérience, il aura désormais pour mission d’accompagner et de faire progresser les jeunes talents du Barça Atlètic.