Le dernier match de la saison du Lausanne-Sport, samedi à la Tuilière contre Grasshopper, se disputera à huis clos. Cette décision fait suite aux débordements survenus mardi lors du derby lémanique.

Le match entre le LS et GC se jouera à huis clos

Le match entre le LS et GC se jouera à huis clos

Blick Sport

Coup dur pour les fans du Lausanne-Sport. Les autorités vaudoises ont activé le niveau 4 du dispositif «Progresso» à la suite des débordements survenus mardi au Stade de Genève. En conséquence, la dernière rencontre de championnat Super League face à Grasshopper se disputera à huis clos.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le Lausanne-Sport dit prendre acte de cette décision et communiquera ultérieurement sur les éventuelles informations complémentaires liées à l’organisation de cette rencontre.