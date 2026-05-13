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Les autorités sévissent
Le match entre le LS et GC se jouera à huis clos

Le dernier match de la saison du Lausanne-Sport, samedi à la Tuilière contre Grasshopper, se disputera à huis clos. Cette décision fait suite aux débordements survenus mardi lors du derby lémanique.
Publié: 16:58 heures
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Les fans du LS ont eu recours à de nombreux engins pyrotechniques durant le derby lémanique.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Coup dur pour les fans du Lausanne-Sport. Les autorités vaudoises ont activé le niveau 4 du dispositif «Progresso» à la suite des débordements survenus mardi au Stade de Genève. En conséquence, la dernière rencontre de championnat Super League face à Grasshopper se disputera à huis clos.

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Le Lausanne-Sport dit prendre acte de cette décision et communiquera ultérieurement sur les éventuelles informations complémentaires liées à l’organisation de cette rencontre.

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