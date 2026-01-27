Ne va pas à la Coupe du monde aux Etats-Unis - l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter soutient cette déclaration. Il faut remettre en question cette Coupe du monde, a déclaré le Valaisan.

L'ex-président de la Fifa Blatter déconseille aux supporters de se rendre à la Coupe du monde

Gian-Andri Baumgartner

«Je pense que Mark Pieth a raison de remettre en question cette Coupe du monde», écrit Sepp Blatter sur X lundi. L’ancien président de la FIFA fait ainsi référence à une interview de Mark Pieth parue la semaine dernière dans le Tages-Anzeiger.

Dans cette interview, le juriste suisse, qui a également été mandaté par la Fédération internationale de football durant le mandat de Sepp Blatter, attire l’attention des fans sur les problèmes de sécurité dans le pays hôte de la Coupe du monde: «Ce que nous vivons sur le plan intérieur, la marginalisation des opposants politiques, les exactions des services de l’immigration et ainsi de suite, n’incite pas un fan à s’y rendre. Les États-Unis sont dans une situation similaire à celle du Mexique en matière de sécurité».

Du point de vue de Mark Pieth, le mélange des genres ne laisse qu’une seule conclusion: «Si nous rassemblons tout ce dont nous avons parlé, il n’y a qu’un seul conseil à donner aux supporters: restez à l’écart des États-Unis!» C’est cette déclaration que Sepp Blatter soutient désormais sur X.

Le vice-président de la DFB appuie la mise en garde

Avec sa déclaration sur les réseaux sociaux, le Valaisan s’inscrit dans un débat qui a récemment pris de l’ampleur en Allemagne. L’un des déclencheurs: Oke Göttlich, président du club de Bundesliga St. Pauli et vice-président de la Fédération allemande de football (DFB).

«Quelles étaient donc les justifications des boycotts des Jeux olympiques dans les années 1980? Selon moi, le potentiel de menace est actuellement plus important qu’à l’époque. Nous devons mener cette discussion», a déclaré Oke Göttlich la semaine dernière au Hamburger Morgenpost. Il a ajouté à la Sportschau: «Personnellement, je conseillerais de ne pas s’y rendre en raison de la situation actuelle dans le pays» – des propos très proches de ceux de Mark Pieth et Sepp Blatter.

«Un débat complètement raté»

En Allemagne, ces déclarations suscitent un grand écho et beaucoup d’opposition. Selon Oke Göttlich, sa démarche a été accueillie de manière «critique» au sein de la DFB. En effet, le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a qualifié le débat de «complètement raté à l’heure actuelle», tandis que Hans-Joachim Watzke, président de la ligue allemande de football (DFL), a jugé les propos «complètement déplacés».

Malgré ces démentis, le débat sur la bonne gestion de la phase finale de la Coupe du monde, qui se déroulera en grande partie aux États-Unis, a commencé – et ne devrait pas disparaître de sitôt, en raison des tensions politiques internes persistantes dans le pays organisateur. Il y a quelques jours seulement, un homme a été abattu lors d’une intervention de l’ICE, le service américain de l’immigration, à Minneapolis, ce qui a encore nettement attisé les protestations contre le gouvernement de Donald Trump.