Scène ubuesque au Zimbabwe. Le Scottland FC, devenu champion national, s'est vu remettre une «prime» de 250'000 dollars par un richissime mécène autoproclamé du football local. Tout ceci directement en mains propres.

Photo: Facebook Scottland FC

Blick Sport

Le bruit des liasses qui s’empilent sur la table résonne de façon presque théâtrale. On se croirait dans un autre temps… et pourtant. Le fantasque multimillionnaire Wicknell Chivayo, patron d’une société d’ingénierie, a choisi la manière la plus directe pour remettre aux dirigeants du Scottland FC, récent champion national, une prime qu’il avait lui-même décidé d’accorder. Le tout, dans un bureau ouvert, à la vue des caméras.

Dans un style de clip de rap, le mécène dégaine les liasses en ajoutant qu’il s’agit «d’un petit signe d’appréciation». Sur le terrain, le Scottland FC a réalisé un petit miracle cette saison, décrochant le titre une année seulement après son ascension en première division. Cela valait bien une petite prime de 250'000 dollars.

«C’est comme si Noël arrivait plus tôt » s'est permis un dirigeant du club, en réponse à ce geste généreux. En espérant que la médiatisation de cette transaction ne porte préjudice ni au club, ni au chef d'entreprise Wicknell Chivayo. Mais vu que la vidéo a même été relayée sur Facebook par le club lui-même...