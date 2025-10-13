Murat Yakin a procédé à un changement par rapport aux trois derniers matches victorieux de la Nati. Peu convaincant en Suède, Fabian Rieder laisse sa place à Djibril Sow à mi-terrain. Pour le reste, le onze est inchangé.

Une surprise dans le onze de Murat Yakin pour défier la Slovénie

Djibril Sow sera sur le terrain d'entrée ce lundi à Ljubljana. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Murat Yakin... change une équipe qui gagne, mais pas beaucoup! Le sélectionneur a en effet décidé de placer Fabian Rieder sur le banc, faisant entrer Djibril Sow dans le onze de la Nati. Le milieu de terrain d'Augsbourg s'est en effet montré décevant vendredi en Suède et le joueur de Séville est en grande forme. Son entrée à Stockholm avait d'ailleurs été décisive et le sélectionneur a donc joué la carte de la méritocratie plutôt que celle de la continuité pour ce match en Slovénie.

Pour le reste, Murat Yakin a décidé de ne rien toucher et les dix autres joueurs sont les mêmes que lors des trois premiers matches, tous gagnés (Kosovo 4-0, Slovénie 3-0, Suède 2-0), pour cette rencontre potentiellement décisive. Johan Manzambi sera donc à nouveau utilisé comme joueur d'impact afin de mettre le feu en cours de match, comme il en a pris l'habitude.

En cas de victoire suisse, couplée au fait que le Kosovo ne s'impose pas en Suède, alors la Nati serait officiellement qualifiée pour sa sixième Coupe du monde consécutive. Coup d''envoi à 20h45, en direct commenté sur Blick.

L'arbitre de cette rencontre sera Felix Zwayer (Allemagne).

Slovénie: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.

Suisse: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.