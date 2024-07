Yverdon Sport réagit aux accusations de retards de paiements

Dans un communiqué publié mercredi, Yverdon-Sport a réagi à différents articles faisant état d'impayés non réglés. S'il reconnaît l'existence de retards, le club assure que ses finances sont pérennes et que les salaires sont à jour.

Yverdon Sport assure que ses finances sont stables et pérennes.

Blick Sport

Plusieurs sources ont fait état cette semaine d'impayés non réglés de la part d'Yverdon Sport. Face aux réactions engendrées par ces révélations, le club du Nord vaudois a décidé de réagir dans un communiqué transmis à la presse mercredi afin, explique-t-il, d'«apporter des explications sur certaines allégations erronées».

«Les articles publiés ces derniers jours dans les médias ont particulièrement surpris Yverdon Sport et nuisent à son image par leur caractère trompeur», martèle le club yverdonnois. Si ce dernier reconnaît l'existence d'impayés, il précise qu'il n'a «aucun souci de liquidités» et qu'il «s'appuie sur une assise financière stable et pérenne». A ce titre, «tous les salaires du personnel et des joueurs sont à jour».

Le club en veut pour preuve les millions de francs suisses injectés par les nouveaux propriétaires ainsi que les «investissements importants afin de mettre à niveau les infrastructures du Stade municipal». Des dépenses qui ont notamment abouti à la construction d'une nouvelle tribune, inaugurée en début de saison.

Les primes des équipes réserve et féminine ont été versées, affirme le club

Yverdon Sport déplore toutefois des retards au niveau de «l'Academy, l'équipe réserve et l'équipe féminine» et explique qu'ils sont avant tout liés à «des complications administratives causées par la centralisation au sein d'une structure mère». Le club évoque également des «factures ouvertes auprès de ses partenaires», et indique en avoir «réglé la quasi-totalité (...) a bouclement de la saison 23/24.»



Le club s'excuse pour les désagréments causés et annonce avoir pris des «mesures immédiates pour régulariser la situation», notamment le versement immédiat des primes des équipes réserve et féminine.