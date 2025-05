Une finale anglaise se profile en Europa League

Manchester United et Tottenham ont pris l'avantage en demi-finales aller de l'Europa League. Les Red Devils se sont imposés 3-0 à Bilbao, tandis que les Spurs ont gagné 3-1 contre Bodo/Glimt à domicile. Une finale anglaise se profile.

United et Tottenham gagnent

Casemiro peut célébrer, Manchester United a sans doute fait un grand pas vers la finale. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La finale de l'Europa League consistera probablement en un duel entre clubs anglais. Manchester United et Tottenham sont en effet idéalement placés après les demi-finales aller.

Les Mancuniens se sont imposés 3-0 à Bilbao contre l'Athletic. Les Basques ont manqué deux grosses occasions en début de match, avant d'être surpris par Casemiro (30e). Peu après, l'arbitre a accordé un penalty et expulsé Vivian après recours à la VAR. Fernandes n'a pas manqué l'opportunité de signer le deuxième but (37e). Le Portugais a encore enfoncé le clou avant la pause (45e).

Pour leur part, les Londoniens ont gagné 3-1 à domicile face à Bodo/Glimt. Johnson (1re), Maddison (34e) et Solanke (59e/pen) ont marqué. Les Norvégiens ont rallumé la flamme de l'espoir grâce au but de Saltnes (83e). A la peine en Premier League, les Red Devils et les Spurs peuvent rêver d'un titre européen pour sauver leur saison