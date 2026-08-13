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Un jeudi de rêve
Tous les clubs suisses qualifiés en Europe!

Lugano, Saint-Gall et Thoune ont tous remporté leur double confrontation européenne ce jeudi, tout comme le FC Sion. Le seul club de Super League éliminé a été le FC Vaduz.
Publié: 13.08.2026 à 22:23 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 22:41 heures
Saint-Gall s'est qualifié devant son formidable public.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Thoune jouera les barrages pour accéder à la phase de Ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse ont obtenu ce droit en sortant les Islandais de Vikingur Reykjavik (3-0/2-3).

Le club oberlandais avait fait l'essentiel du travail lors du match aller, remporté 3-0. Le déplacement en Islande pouvait dès lors être géré avec une certaine sérénité.

Thoune a pris les devants à deux reprises par Fehr (10e) et Labeau (36e), mais le Vikingur a su répliquer à chaque fois. Sigurdsson (16e), Thodarson (38e) et Ingimundarson (55e) ont mis en lumière quelques lacunes dans le jeu défensif des Bernois, néanmoins sans conséquence fâcheuse sur l'issue de cette double confrontation.

Lugano sans briller

En Conference League, Lugano a également atteint les play-off. Les Tessinois ont franchi l'obstacle modeste représenté par le club féringien de Runavik, non sans quelques frayeurs.

Les bianconeri ont en effet vu leurs adversaires mener 2-0 à l'heure de jeu et ainsi égaliser à 2-2 sur l'ensemble des deux matches. Mais des réussites de Cimigiani (67e) et Behrens (80e) leur ont finalement permis de s'en sortir.

Saint-Gall assure

Saint-Gall disputera aussi les barrages en Conference League. Les Brodeurs ont pris la mesure du Sherif Tiraspol avec un net succès 5-1, après le 3-1 ramené de Moldavie lors du match aller. Besio (1re/76e) et Hunziker (35e/59e) ont chacun signé un doublé alors que Stevanovic a salé l'addition (87e).

Le FC Sion, lui, s'est qualifié en battant le FC Noah à Tourbillon (2-1, 2-2 à l'aller).

De son côté, le FC Vaduz a été éliminé par l'Inter Turku (3-4 sur l'ensemble des deux matches).

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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