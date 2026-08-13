Tous les clubs suisses qualifiés en Europe!

Lugano, Saint-Gall et Thoune ont tous remporté leur double confrontation européenne ce jeudi, tout comme le FC Sion. Le seul club de Super League éliminé a été le FC Vaduz.

ATS Agence télégraphique suisse

Thoune jouera les barrages pour accéder à la phase de Ligue de l'Europa League. Les champions de Suisse ont obtenu ce droit en sortant les Islandais de Vikingur Reykjavik (3-0/2-3).

Le club oberlandais avait fait l'essentiel du travail lors du match aller, remporté 3-0. Le déplacement en Islande pouvait dès lors être géré avec une certaine sérénité.

Thoune a pris les devants à deux reprises par Fehr (10e) et Labeau (36e), mais le Vikingur a su répliquer à chaque fois. Sigurdsson (16e), Thodarson (38e) et Ingimundarson (55e) ont mis en lumière quelques lacunes dans le jeu défensif des Bernois, néanmoins sans conséquence fâcheuse sur l'issue de cette double confrontation.

Lugano sans briller

En Conference League, Lugano a également atteint les play-off. Les Tessinois ont franchi l'obstacle modeste représenté par le club féringien de Runavik, non sans quelques frayeurs.

Les bianconeri ont en effet vu leurs adversaires mener 2-0 à l'heure de jeu et ainsi égaliser à 2-2 sur l'ensemble des deux matches. Mais des réussites de Cimigiani (67e) et Behrens (80e) leur ont finalement permis de s'en sortir.

Saint-Gall assure

Saint-Gall disputera aussi les barrages en Conference League. Les Brodeurs ont pris la mesure du Sherif Tiraspol avec un net succès 5-1, après le 3-1 ramené de Moldavie lors du match aller. Besio (1re/76e) et Hunziker (35e/59e) ont chacun signé un doublé alors que Stevanovic a salé l'addition (87e).

Le FC Sion, lui, s'est qualifié en battant le FC Noah à Tourbillon (2-1, 2-2 à l'aller).

De son côté, le FC Vaduz a été éliminé par l'Inter Turku (3-4 sur l'ensemble des deux matches).