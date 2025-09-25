Mené 0-3 après seulement 19 minutes, YB ne pouvait guère espérer mieux. Pourtant, le Panathinaïkos n’avait rien d’un adversaire insurmontable. Mais dans la capitale, les Grecs se sont montrés intraitables et ont exploité chaque erreur de la défense bernoise – frôlant parfois l’apathie – pour s’assurer un succès finalement bien mérité. YB peut s’en vouloir.
Car ensuite, le mal était fait. Anass Zaroury s'en est même allé de son tripler pour définitivement doucher les espoirs des hommes de Giorgio Contini. La fin de match a ressemblé à du remplissage: YB accusait trop de retard, tandis que le Panathinaïkos en avait déjà fait bien assez.
Les Bernois recevront Thoune, ce dimanche en championnat, avant d'affronter le FCSB (Bucarest) jeudi prochain en Roumanie.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Panathinaïkos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
FC Midtjylland
1
2
3
4
AS Rome
1
1
3
4
Ludogorets Razgrad
1
1
3
6
Lille OSC
1
1
3
6
SC Fribourg
1
1
3
6
Vfb Stuttgart
1
1
3
9
FC Porto
1
1
3
9
Fotbal Club FCSB
1
1
3
9
KRC Genk
1
1
3
9
Olympique Lyonnais
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
13
SC Braga
1
1
3
15
Nottingham Forest
1
0
1
16
Real Betis Balompié
1
0
1
17
Celtic Glasgow
1
0
1
17
Viktoria Plzen
1
0
1
19
Ferencvaros
1
0
1
19
Étoile Rouge Belgrade
1
0
1
21
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
21
PAOK Salonique
1
0
1
23
1
-1
0
23
Celta Vigo
1
-1
0
23
SK Brann
1
-1
0
26
Malmö FF
1
-1
0
26
OGC Nice
1
-1
0
28
Bologne FC
1
-1
0
28
FC Salzbourg
1
-1
0
28
FC Utrecht
1
-1
0
28
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
28
Glasgow Rangers
1
-1
0
28
Go Ahead Eagles
1
-1
0
34
Fenerbahce
1
-2
0
35
SK Sturm Graz
1
-2
0
36
1
-3
0