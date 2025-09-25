DE
Trop d'erreurs
YB prend l'eau face au «Pana»

Comme le FC Bâle la veille, YB n'a pas réussi son entrée en lice en Europa League. Les Bernois ont été fessés 4-1 par le Panathinaïkos.
À l'image Edimilson Fernandes, YB n'y était pas ce jeudi.
Mené 0-3 après seulement 19 minutes, YB ne pouvait guère espérer mieux. Pourtant, le Panathinaïkos n’avait rien d’un adversaire insurmontable. Mais dans la capitale, les Grecs se sont montrés intraitables et ont exploité chaque erreur de la défense bernoise – frôlant parfois l’apathie – pour s’assurer un succès finalement bien mérité. YB peut s’en vouloir.

Car ensuite, le mal était fait. Anass Zaroury s'en est même allé de son tripler pour définitivement doucher les espoirs des hommes de Giorgio Contini. La fin de match a ressemblé à du remplissage: YB accusait trop de retard, tandis que le Panathinaïkos en avait déjà fait bien assez.

Les Bernois recevront Thoune, ce dimanche en championnat, avant d'affronter le FCSB (Bucarest) jeudi prochain en Roumanie.

