L'ancien prodige Renato Sanches se retrouve coincé en Grèce

Alors qu'une carrière prestigieuse lui tendait les bras, Renato Sanches est désormais bloqué en Grèce, dans un Panathinaïkós qui affronte YB en Europa League. Retour la trajectoire du Portugais.

1/6 En juin, Renato Sanches a disputé la Coupe du monde des clubs sous le maillot du Benfica Lisbonne, ici contre le Bavarois Leroy Sané, avant de quitter son club de toujours pour Athènes. Photo: Anadolu via Getty Images

Alain Kunz

Lorsque Renato Sanches, alors âgé de 18 ans, a rencontré le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions en avril 2016 avec le Benfica Lisbonne, le jeune milieu de terrain brillait de mille feux. A tel point que les Munichois, qui l’observaient depuis longtemps, lui ont offert un contrat de cinq ans. Ils ont versé 35 millions d’euros à Lisbonne. Peu après, le joueur est devenu encore plus cher en devenant coup sur coup troisième plus jeune buteur de l’Euro et champion d’Europe. Sa carrière semblait tracée.

Un échec au Bayern

Mais ensuite, tout n’a été que dégringolade. Au Bayern, l’homme aux racines capverdiennes n’est pas parvenu à s’imposer. Son transfert a rapidement été considéré comme raté. Commence alors une odyssée à travers l’Europe, passant par Swansea, en Premier League de l’époque puis Lille, où les Allemands le vendent à perte. Ils obtiennent tout juste 20 millions.

Dans le Nord, les choses s’améliorent et après trois ans dans le club français, le Lisboète obtient un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais là, rebelote: le joueur fait peu d’apparitions et est rapidement prêté. Cette fois-ci, d’abord à Rome, puis à Benfica et désormais au Panathinaïkos. Ce parcours en dent de scie serait dû à une grande vulnérabilité aux blessures qui, comme on l’a découvert récemment, est causée par une trop faible production de collagène dans le corps.

L’entraîneur portugais est parti au bout de trois semaines.

En Grèce, la destination est exotique. Elle comporte toutefois le risque d’être un terminus pour un joueur de 28 ans. Mais ce prêt s’inscrit dans un contexte particulier, dont Sanches espérait tirer profit: l’entraîneur du Panathinaikos était en effet Rui Vitoria, l’homme qui avait lancé Sanches à Benfica. Mais ça, c’était avant. Car à la suite d’un embarrassant 2-3 chez le promu Kifisia, le Portugais a été licencié après deux matches. La qualification pour la phase de ligue de l’Europa League n’y a rien fait.

Ainsi, trois semaines à peine après son transfert, Sanches s’est retrouvé sans son entraîneur fétiche. Le coach du «Pana» est désormais Christos Kontis. Et celui-ci a tout simplement relégué Sanches sur le banc lors du remarquable 1-1 contre l’Olympiakos, alors qu’il avait encore joué d’entrée lors de l’humiliation contre Kifisias.

Manque de vitesse

Ce jeudi soir à Berne, les observateurs auront l’occasion de faire le point sur l’état de forme du joueur. Les journalistes grecs parlent d’un Sanches pas tout à fait en forme, qui aurait perdu sa vitesse de base. Quoi qu’il en soit, les temps sont durs pour l’ancien prodige, qui s’apprêtait à conquérir le monde du football aux côtés de Cristiano Ronaldo en 2016.



