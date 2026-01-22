Young Boys s'incline de manière frustrante face à Lyon

Bastien Feller Journaliste Blick

Battu par l'Olympique Lyonnais ce jeudi, Young Boys jouera son avenir européen dans sept jours sur la pelouse de Stuttgart, un autre gros morceau de la compétition. Car avec neuf unités au compteur, les Bernois ne sont pas certains de pouvoir disputer les seizièmes de finale de l'Europa League.

Gerardo Seoane et ses joueurs, dans une dynamique très compliquée en championnat, auraient pu valider leur billet pour le prochain tour face aux Lyonnais, à condition de l'emporter, comme ils l'avaient fait contre Lille avant Noël (1-0). Mais pour cela, les joueurs de la capitale se devaient de sortir le match parfait pour espérer faire tomber un OL leader du classement de l'Europa League et qui restait sur six victoires toutes compétitions confondues.

A quelques secondes de la pause

Les visiteurs, sans plusieurs titulaires blessés ou indisponibles en raison de la CAN ou de l'impossibilité de les enregistrer pour la compétition, dominaient logiquement le début de rencontre. Marvin Keller voyait toutefois les essais lyonnais passer loin du cadre dans un premier temps, avant qu'Afonso Moreira ne chauffe dangeureusement ses gants (36e). Le portier ne pouvait en revanche rien sur une frappe d'Ainsley Maitland-Niles qui trouvait le fond des filets à quelques secondes de la pause (45e+1). Sur la séquence, Alan Viriginius perd la balle au coin de sa surface de réparation, avant que Loris Benito ne finisse par se faire surprendre pas le latéral lyonnais qui pouvait ouvrir le score, à la suite d'un renvoi de Marvin Keller.

Les Bernois rentraient ainsi au vestiaire menés. Mais pas sans espoir de retour, surtout après avoir déjà touché la barre par l'intermédiaire d'Alvyn Sanches. Le Vaudois était ce jeudi le meilleur joueur d'YB sur le terrain et surtout le seul, dans le onze de base, à pouvoir permettre au club de la capitale d'aller déranger la défense lyonnaise.

But d'Alvyn Sanches... annulé

Observation qui se confirmait peu avant l'heure de jeu, lorsque le numéro dix égalisait à la suite d'un mauvais dégagement de Ruben Kluivert. C'était sans compter sur une intervention de la VAR, qui menait à l'annulation du premier but européen de la carrière d'Alvyn Sanches pour une position de hors-jeu de Sergio Cordova (63e). Alors que l'équipe lyonnaise semblait se contenter du score, Gerardo Seoano décidait d'amener du sang frais devant: Christian Fassnacht et Joël Monteiro remplaçaient Alvyn Sanches et Darian Males (70e).

Tout de suite, les deux entrants combinaient et créait un vent de panique dans la défense lyonnais (74e). Puis, Joël Monteiro déviait subtilement un long ballon pour Alan Viriginius, qui faisait une nouvelle fois trembler le montant du but français (76e). A la 79e, c'était au tour de Christian Fassnacht de manquer une énorme occasion sur un centre de Joël Monteiro, puis seul face à Rémy Descamps (80e). YB poussait face à ses supporters qui se montraient de plus en plus bruyants et méritait d'égaliser. Le but ne tombait toutefois pas, les Bernois s'inclinaient de manière frustrante au Wankdorf.