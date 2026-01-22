DE
FR

Poteaux et but annulé
Young Boys s'incline de manière frustrante face à Lyon

Poteaux, but annulé, Young Boys s'incline de manière frustrante face à Lyon (0-1) en Europa League. Les Bernois joueront leur avenir européen à Stuttgart.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
Alvyn Sanches a été le meilleur Bernois face à l'OL.
Photo: AFP
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Battu par l'Olympique Lyonnais ce jeudi, Young Boys jouera son avenir européen dans sept jours sur la pelouse de Stuttgart, un autre gros morceau de la compétition. Car avec neuf unités au compteur, les Bernois ne sont pas certains de pouvoir disputer les seizièmes de finale de l'Europa League. 

Gerardo Seoane et ses joueurs, dans une dynamique très compliquée en championnat, auraient pu valider leur billet pour le prochain tour face aux Lyonnais, à condition de l'emporter, comme ils l'avaient fait contre Lille avant Noël (1-0). Mais pour cela, les joueurs de la capitale se devaient de sortir le match parfait pour espérer faire tomber un OL leader du classement de l'Europa League et qui restait sur six victoires toutes compétitions confondues.

Plus sur le football
Un nouveau club de premier plan entre en jeu dans le dossier Dan Ndoye
Va-t-il quitter Nottingham?
Un nouveau grand club entre en jeu dans le dossier Dan Ndoye
La Nati en vert à la Coupe du monde 2026?
Déjà sur internet
La Nati en vert à la Coupe du monde 2026?

A quelques secondes de la pause

Les visiteurs, sans plusieurs titulaires blessés ou indisponibles en raison de la CAN ou de l'impossibilité de les enregistrer pour la compétition, dominaient logiquement le début de rencontre. Marvin Keller voyait toutefois les essais lyonnais passer loin du cadre dans un premier temps, avant qu'Afonso Moreira ne chauffe dangeureusement ses gants (36e). Le portier ne pouvait en revanche rien sur une frappe d'Ainsley Maitland-Niles qui trouvait le fond des filets à quelques secondes de la pause (45e+1). Sur la séquence, Alan Viriginius perd la balle au coin de sa surface de réparation, avant que Loris Benito ne finisse par se faire surprendre pas le latéral lyonnais qui pouvait ouvrir le score, à la suite d'un renvoi de Marvin Keller.

Les Bernois rentraient ainsi au vestiaire menés. Mais pas sans espoir de retour, surtout après avoir déjà touché la barre par l'intermédiaire d'Alvyn Sanches. Le Vaudois était ce jeudi le meilleur joueur d'YB sur le terrain et surtout le seul, dans le onze de base, à pouvoir permettre au club de la capitale d'aller déranger la défense lyonnaise.

But d'Alvyn Sanches... annulé

Observation qui se confirmait peu avant l'heure de jeu, lorsque le numéro dix égalisait à la suite d'un mauvais dégagement de Ruben Kluivert. C'était sans compter sur une intervention de la VAR, qui menait à l'annulation du premier but européen de la carrière d'Alvyn Sanches pour une position de hors-jeu de Sergio Cordova (63e). Alors que l'équipe lyonnaise semblait se contenter du score, Gerardo Seoano décidait d'amener du sang frais devant: Christian Fassnacht et Joël Monteiro remplaçaient Alvyn Sanches et Darian Males (70e).

Tout de suite, les deux entrants combinaient et créait un vent de panique dans la défense lyonnais (74e). Puis, Joël Monteiro déviait subtilement un long ballon pour Alan Viriginius, qui faisait une nouvelle fois trembler le montant du but français (76e). A la 79e, c'était au tour de Christian Fassnacht de manquer une énorme occasion sur un centre de Joël Monteiro, puis seul face à Rémy Descamps (80e). YB poussait face à ses supporters qui se montraient de plus en plus bruyants et méritait d'égaliser. Le but ne tombait toutefois pas, les Bernois s'inclinaient de manière frustrante au Wankdorf.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
7
11
18
2
Aston Villa
Aston Villa
7
7
18
3
SC Fribourg
SC Fribourg
7
7
17
4
FC Midtjylland
FC Midtjylland
7
8
16
5
Ferencvaros
Ferencvaros
0:0
7
5
15
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
7
5
14
7
SC Braga
SC Braga
0:0
7
5
14
8
FC Porto
FC Porto
7
4
14
9
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
0:0
7
7
13
10
AS Rome
AS Rome
0:0
7
5
13
11
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
7
1
13
12
PAOK Salonique
PAOK Salonique
7
5
12
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0:0
7
5
12
14
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
7
4
12
15
Bologne FC
Bologne FC
7
4
12
16
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
7
4
11
17
Fenerbahce
Fenerbahce
7
3
11
18
Panathinaïkos
Panathinaïkos
0:0
7
2
11
19
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
20
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
2:0
7
-3
10
21
Lille OSC
Lille OSC
0:1
7
2
9
22
SK Brann
SK Brann
7
-1
9
23
Young Boys
Young Boys
7
-5
9
24
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
0:0
7
-3
8
25
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
7
-4
8
26
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
7
-3
6
27
FC Bâle
FC Bâle
0:2
7
-3
6
28
FC Salzbourg
FC Salzbourg
2:0
7
-4
6
29
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0:2
7
-6
6
30
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0:1
7
-7
6
31
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
7
-7
4
32
OGC Nice
OGC Nice
1:0
7
-8
3
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0:0
7
-8
2
34
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
35
Malmö FF
Malmö FF
7
-10
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
7
-17
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus