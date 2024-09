Un consultant télé et ex-international blessé par balle jeudi à Istanbul

Serhat Akin (gauche) a été touché par un coup de feu jeudi. Photo: Getty Images

Alors que Fenerbahce venait de battre l'Union Saint-Gilloise lors de la première journée d'Europa League jeudi (2-1), Serhat Akin, ancien joueur du club stambouliote et international turc aujourd'hui consultant pour la télévision nationale, a été blessé par balle. «Ils m’ont tiré dans le pied peu après que j’ai quitté le studio. Nos derniers mots ont été Fenerbahçe », a réagi sur X l'homme de 43 ans en accompagnant son témoignage par une photo montrant sa jambe ensanglantée.

Son ancien employeur a rapidement apporté son soutien à l'ex-international turc. «Nous condamnons l’attaque armée contre notre ancien footballeur Serhat Akın, détaille le club désormais entraîné par José Mourinho dans un communiqué. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous espérons que les auteurs de ces actes seront tenus responsables devant la justice dans les plus brefs délais.»

La raison de ces tirs est encore inconnue

Grand ami et ancien coéquipier de Serhat Akin, Tuncay Şanlı, a ensuite fait le point publiquement sur la situation, annonçant qu'une opération était prévue pour vendredi. «Ce n’est rien de trop grave, mais il est bouleversé, explique-t-il à des journaux locaux. Je suis à la fois triste et en colère. J’espère qu’il se rétablira bientôt.» À l’heure actuelle, la cause de ces tirs reste inconnue.

Formé en Allemagne du côté de Karlsruhe, l'ancien ailier a connu de nombreux clubs (Anderlecht, Konyaspor, Cologne, pour ne citer qu'eux), mais c'est avec les Canaris qu'il a connu le plus de succès entre 2000 et 2005, remportant trois titres de champion (2001, 2004 et 2005).