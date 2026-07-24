Après la prestation honteuse de Benfica jeudi à Saint-Gall, les féroces journalistes portugais ne ménagent pas leurs critiques. Et les supporters s'en prennent eux à Antonio Silva (22 ans), le défenseur central qui souhaite changer de club.

Stefan Kreis

Marco Silva a sans doute très mal dormi dans la nuit de jeudi à vendredi. La défaite 2-1 concédée sur la pelouse du FC Saint-Gall, au deuxième tour de qualification de l'Europa League, constitue l'un des plus gros revers européens du Benfica ces dernières années. D'autant plus que le nouvel entraîneur lisboète, en raison de son passé au Sporting, évolue déjà sur un siège éjectable auprès de supporters habitués aux succès.

Le fait que Marco Silva ait perdu son tout premier match à la tête du Benfica contre un club portant les mêmes couleurs que l'ennemi juré du Sporting n'a évidemment rien arrangé. Au coup de sifflet final, plusieurs milliers de supporters ont fait entendre leur colère dans les tribunes.

Pourtant, cette défaite s'explique en partie de manière objective. La préparation estivale a été particulièrement courte et, quatre jours seulement après la fin de la Coupe du monde, le Benfica devait composer sans cinq internationaux ayant participé au tournoi. Parmi eux figurait notamment l'ailier norvégien Andreas Schjelderup, évalué à près de 40 millions de francs.

«Une défaite scandaleuse»

Ces circonstances n'ont toutefois pas empêché la presse portugaise de se montrer impitoyable. Le quotidien sportif A Bola évoque une «défaite scandaleuse» et se montre particulièrement mordant: «Dire que Benfica a été horrible serait encore lui faire un compliment.»

De son côté, Record choisit un titre cinglant: «Savez-vous au moins que la saison a déjà commencé?» Le journal évoque également une atmosphère tendue au sein du vestiaire et révèle que le défenseur central Antonio Silva, désireux de quitter le club pour rejoindre Bournemouth, a été copieusement insulté par une partie des supporters.

«Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné»

Marco Silva s'est lui aussi montré très critique envers son équipe. Interrogé sur les raisons de cette défaite, le technicien portugais n'a pas cherché à minimiser les problèmes.

«Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Nous n'avons pas suffisamment dominé le match, nous avons perdu énormément de ballons et notre adversaire nous a mis en grande difficulté.» Benfica a notamment souffert face au pressing agressif des Saint-Gallois.

«Nous savions qu'ils pratiquaient un marquage individuel quasiment sur tout le terrain. Dans ces situations, nous devons être capables d'échanger nos positions et de faire circuler le ballon plus rapidement pour casser leur pressing. Nous savions que si nous franchissions leur première ligne, nous trouverions des espaces dans le dernier tiers. Mais nous y sommes trop rarement parvenus.»

«Nous ne sommes pas encore prêts physiquement»

Marco Silva a assuré qu'il ne voulait pas utiliser la courte préparation estivale comme excuse. Avant de reconnaître, dans la foulée, que son équipe n'était pas encore au niveau attendu.

«Physiquement, nous ne sommes pas encore prêts. C'est justement pour cette raison que nous devons mieux maîtriser le ballon et éviter de le perdre inutilement. Nous ne l'avons pas fait. Les deux buts encaissés sont inacceptables: d'abord cette perte de balle sur le premier, puis le but concédé sur coup de pied arrêté.»

L'ancien entraîneur de Fulham veut désormais croire au renversement de situation lors du match retour, dans une semaine, à l'Estádio da Luz. «Il nous reste un match à jouer et une mission à accomplir devant notre public. Et c'est exactement ce que nous allons faire.»

Sans quoi Marco Silva risque de connaître d'autres nuits très agitées.



