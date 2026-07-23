Saint-Gall bat le géant Benfica en Europa League!

Enorme surprise à Saint-Gall! Les vainqueurs de la Coupe de Suisse se sont imposés 2-1 face à Benfica au deuxième tour aller des qualifications pour l'Europa League. L'exploit est-il possible à la Luz?

ATS Agence télégraphique suisse

Superbe exploit du FC Saint-Gall! Les Brodeurs ont dominé benfica 2-1 au match aller du deuxième tour de qualification pour l'Europa League jeudi.

Récompensés par l'intensité qu'ils ont insufflée en début de rencontre, les Saint-Gallois ont ouvert le score grâce à un but de l'ancien Lausannois Aliou Baldé (37e). Benfica n'a toutefois pas tardé à réagir, égalisant sept minutes plus tard par Rafa Silva.

Les hommes d'Enrico Maassen ont pourtant continué de dominer les débats, que ce soit dans le nombre d'occasions (17 tirs à 14), comme dans leur qualité (1,74 xGoals contre 1,32). C'est donc contre toute attente mais assez logiquement que Tom Gaal a inscrit le but de la victoire de la tête (80e). Le match retour aura lieu jeudi prochain (21h) à l'Estadio da Luz.

Lugano s'impose grâce à Renato Steffen

Lugano a bien commencé sa campagne de qualification pour la Conference League. Les Tessinois ont battu 1-0 l'équipe kosovare de Dukagjini au 2e tour.

L'inévitable Renato Steffen a ouvert le score à la 31e, parfaitement placé au second poteau pour reprendre un centre de Kevin Behrens et marquer le seul but de ce match. Lugano a dominé la grande majorité de la rencontre, atteignant plus de 70% de possession et se créant de grosses opportunités d'aggraver le score face à un adversaire ayant terminé à dix.

Mais entre malchance et maladresse, les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont pas su doubler la mise. Ils aborderont donc le retour mercredi (16h30) avec une marge minime.