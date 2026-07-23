Saint-Gall bat le géant Benfica en Europa League!

Superbe exploit du FC Saint-Gall! Les Brodeurs ont dominé benfica 2-1 au match aller du deuxième tour de qualification pour l'Europa League jeudi.
Récompensés par l'intensité qu'ils ont insufflée en début de rencontre, les Saint-Gallois ont ouvert le score grâce à un but de l'ancien Lausannois Aliou Baldé (37e). Benfica n'a toutefois pas tardé à réagir, égalisant sept minutes plus tard par Rafa Silva.
Les hommes d'Enrico Maassen ont pourtant continué de dominer les débats, que ce soit dans le nombre d'occasions (17 tirs à 14), comme dans leur qualité (1,74 xGoals contre 1,32). C'est donc contre toute attente mais assez logiquement que Tom Gaal a inscrit le but de la victoire de la tête (80e). Le match retour aura lieu jeudi prochain (21h) à l'Estadio da Luz.
Lugano s'impose grâce à Renato Steffen
Lugano a bien commencé sa campagne de qualification pour la Conference League. Les Tessinois ont battu 1-0 l'équipe kosovare de Dukagjini au 2e tour.
L'inévitable Renato Steffen a ouvert le score à la 31e, parfaitement placé au second poteau pour reprendre un centre de Kevin Behrens et marquer le seul but de ce match. Lugano a dominé la grande majorité de la rencontre, atteignant plus de 70% de possession et se créant de grosses opportunités d'aggraver le score face à un adversaire ayant terminé à dix.
Mais entre malchance et maladresse, les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont pas su doubler la mise. Ils aborderont donc le retour mercredi (16h30) avec une marge minime.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1