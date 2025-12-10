Les Lillois se méfient plus du synthétique que de Young Boys

Au Wankdorf, le terrain synthétique a monopolisé les débats avant le Young Boys–LOSC de ce jeudi en Europa League. Au point même de bousculer les habitudes d'avant-match des Français.

Bastien Feller Journaliste Blick

Sans surprise, le terrain synthétique de Young Boys a été la star des conférences de presse d'avant-match. Les journalistes lillois, présents en nombre dans la salle de presse du Wankdorf, n'avaient pratiquement que ça à la bouche au moment de s'adresser à Gerardo Seoane, coach d'YB, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, et les deux joueurs présents avec eux sur l'estrade.

«C'est une surface différente de ce qu’on a l’habitude de fréquenter et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus plus tôt (ndlr: l'entraînement de veille de match est généralement effectué à Lille). Nous voulons prendre quelques repères, même si un seul entraînement ne change pas grand-chose», explique le technicien français, quelques minutes après que Ngal'ayel Mukau s'était déjà exprimé à ce sujet. «Un joueur peut jouer sur n’importe quel terrain. Au Congo, on joue beaucoup sur synthétique. Est-ce que cela va créer une différence? On verra ça demain», évacuait l'international congolais.

«Je leur ai dit la vérité»

«Les rebonds sont différents, la balle va plus vite, les appuis ne sont pas les mêmes», poursuit Bruno Genesio qui estime qu'YB aura «peut-être un petit avantage». Les Bernois ont toutefois décidé de ne rien cacher aux joueurs du LOSC, qui devraient être soutenus par environ 850 supporters, comme le confirmait Jaouen Hadjam plus tôt ce mercredi. «Nabil Bentaleb et Aïssa Mandi, mes coéquipiers en sélection d'Algérie, étaient intrigués et m'ont posé des questions sur le synthétique», explique le latéral gauche bernois. A-t-il dit la vérité? «Je leur ai dit la vérité», confirme-t-il en rigolant, forcément soucieux de leur état de forme à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des nations. «Si on n’est pas prêt, il y a des risques de blessure.»

Passé les interrogations sur la surface de jeu de ce jeudi, en fin de conférence de presse, le coach français a tout de même été interrogé sur la formation bernoise. «C'est une équipe avec de beaux principes offensifs. Ils possèdent beaucoup de joueurs très rapides. Il y a beaucoup de permutations durant les matches avec des garçons capables de faire de longues courses avec et sans ballon. À nous de répondre présents pour contrer leur jeu offensif. Et d’imposer nos points forts», explique Bruno Genesio, qui doit faire l'impasse sur plusieurs joueurs importants.

Olivier Giroud jouera-t-il d'entrée?

Parmi eux figure l'attaquant Hamza Igamane (4 buts en 5 matches d'Europa League), venu cet été dans le nord de la France en provenance des Glasgow Rangers et pour environ 12 millions d'euros. L'international marocain est sorti blessé à l'adducteur vendredi face à Marseille (1-0). C'est donc Olivier Giroud qui devrait être aligné à la pointe de l'attaque lilloise. Malgré le synthétique, encore lui, qui pourrait poser un problème en raison de son âge (39 ans).

«J’ai eu un échange avec lui à ce propos. Vu son expérience et son professionnalisme, je me devais d’échanger avec lui. Il faut penser à demain, mais aussi à dimanche. Ce match entre dans ma réflexion. Mais comme d’habitude, il se sent prêt à débuter ou à entrer suivant le choix que je ferai», souffle le coach lillois qui espère se rapprocher ce jeudi de la mission top huit. La défense d'YB est - presque - prévenue.