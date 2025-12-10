Le patron du Bayern en colère et déçu par ses propres fans

Lors de la victoire 3-1 du Bayern Munich contre le Sporting Portugal en Ligue des champions, la Südkurve s'est manifestée par un usage excessif de fumigènes. Le président du club, Jan-Christian Dreesen, se dit déçu.

Benjamin Gwerder

À Munich, après la soirée de Ligue des champions de ce mardi, ce n’est pas l’euphorie qui domine, mais la colère. Lors de la victoire 3-1 face au Sporting Portugal, la Südkurve a transformé l’Allianz Arena en un véritable brasier rouge. Des dizaines de fumigènes ont été allumés et, pendant plusieurs minutes, le virage est resté noyé dans une épaisse fumée.

Le patron du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a réagi à cet incident avec une profonde déception. Après le match, il se montre incrédule dans une interview: «J’ai craint que la rencontre ne soit interrompue».

Sa réaction s’explique par le fait que le club s’expose à nouveau à des sanctions de l’UEFA. De lourdes amendes sont possibles. En raison d’un incident survenu lors d’un match de Ligue des champions la saison dernière (contre le Bayer Leverkusen), le Bayern est par ailleurs toujours en sursis. Pour le prochain match européen à domicile, fin janvier contre l’Union Saint-Gilloise, une partie de la Südkurve sera donc fermée, comme l’a confirmé le président du club bavarois.

Un dirigeant proche des supporters

Selon Sport1, cet épisode serait aussi une contrariété personnelle pour le directeur général bavarois. Au sein de la direction du club, personne n’entretiendrait un lien aussi étroit avec les groupes actifs de supporters que lui. Dans les tribunes, certains le considèrent presque comme un «porte-voix populaire». Un dirigeant qui écoute, qui sert de relais, qui désamorce les tensions. Un chef qui ne parle pas d’en haut, mais prend réellement en compte les attentes du virage. Depuis des années, il soutient les fans, les protège et amortit les sanctions.

Alors qu’Uli Hoeness tance régulièrement les ultras et que son prédécesseur Oliver Kahn apparaissait souvent distant, Dreesen cultive depuis longtemps un style presque étonnamment accessible. D’où le sentiment de traitrise particulièrement lourd aujourd’hui.

Le directeur sportif Max Eberl, lui aussi, a tenu des propos clairs. Après la rencontre, le dirigeant de 52 ans a déclaré: «Je suis curieux de voir ce qui va se passer. On a un peu son destin entre les mains, et quand on utilise des fumigènes alors qu’on est en sursis, il peut évidemment y avoir des conséquences».