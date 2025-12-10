DE
Ce spectacle pyrotechnique aura probablement des conséquences pour le Bayern Munich
1:03
Le club déjà en sursis:Ce show pyrotechnique aura probablement des conséquences pour le Bayern Munich

Un show pyrotechnique en cause
Le patron du Bayern en colère et déçu par ses propres fans

Lors de la victoire 3-1 du Bayern Munich contre le Sporting Portugal en Ligue des champions, la Südkurve s'est manifestée par un usage excessif de fumigènes. Le président du club, Jan-Christian Dreesen, se dit déçu.
Publié: 17:52 heures
1/5
Brouillard épais dans l'Allianz Arena.
Photo: imago/Revierfoto
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin Gwerder

À Munich, après la soirée de Ligue des champions de ce mardi, ce n’est pas l’euphorie qui domine, mais la colère. Lors de la victoire 3-1 face au Sporting Portugal, la Südkurve a transformé l’Allianz Arena en un véritable brasier rouge. Des dizaines de fumigènes ont été allumés et, pendant plusieurs minutes, le virage est resté noyé dans une épaisse fumée.

Le patron du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a réagi à cet incident avec une profonde déception. Après le match, il se montre incrédule dans une interview: «J’ai craint que la rencontre ne soit interrompue».

Sa réaction s’explique par le fait que le club s’expose à nouveau à des sanctions de l’UEFA. De lourdes amendes sont possibles. En raison d’un incident survenu lors d’un match de Ligue des champions la saison dernière (contre le Bayer Leverkusen), le Bayern est par ailleurs toujours en sursis. Pour le prochain match européen à domicile, fin janvier contre l’Union Saint-Gilloise, une partie de la Südkurve sera donc fermée, comme l’a confirmé le président du club bavarois.

Un dirigeant proche des supporters

Selon Sport1, cet épisode serait aussi une contrariété personnelle pour le directeur général bavarois. Au sein de la direction du club, personne n’entretiendrait un lien aussi étroit avec les groupes actifs de supporters que lui. Dans les tribunes, certains le considèrent presque comme un «porte-voix populaire». Un dirigeant qui écoute, qui sert de relais, qui désamorce les tensions. Un chef qui ne parle pas d’en haut, mais prend réellement en compte les attentes du virage. Depuis des années, il soutient les fans, les protège et amortit les sanctions.

Alors qu’Uli Hoeness tance régulièrement les ultras et que son prédécesseur Oliver Kahn apparaissait souvent distant, Dreesen cultive depuis longtemps un style presque étonnamment accessible. D’où le sentiment de traitrise particulièrement lourd aujourd’hui.

Le directeur sportif Max Eberl, lui aussi, a tenu des propos clairs. Après la rencontre, le dirigeant de 52 ans a déclaré: «Je suis curieux de voir ce qui va se passer. On a un peu son destin entre les mains, et quand on utilise des fumigènes alors qu’on est en sursis, il peut évidemment y avoir des conséquences».

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Bayern Munich
Bayern Munich
6
11
15
3
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
6
2
13
4
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
5
Inter Milan
Inter Milan
6
8
12
6
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
7
Atlético Madrid
Atlético Madrid
6
3
12
8
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
9
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
6
6
11
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
11
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
12
Manchester City FC
Manchester City FC
5
5
10
13
Sporting CP
Sporting CP
6
4
10
14
FC Barcelone
FC Barcelone
6
3
10
15
Newcastle United FC
Newcastle United FC
5
7
9
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
18
AS Monaco
AS Monaco
6
-1
9
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
20
Qarabag FK
Qarabag FK
0:0
6
-1
8
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
22
SSC Naples
SSC Naples
5
-3
7
23
FC Copenhague
FC Copenhague
1:0
6
-6
7
24
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
25
Paphos FC
Paphos FC
5
-3
6
26
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
27
Olympiakos
Olympiakos
6
-7
5
28
FC Bruges
FC Bruges
5
-5
4
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
30
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
6
-8
4
31
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
5
-4
3
32
Slavia Prague
Slavia Prague
6
-9
3
33
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
5
-4
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
0:1
6
-9
1
35
Kairat Almaty
Kairat Almaty
6
-11
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
0:0
6
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
