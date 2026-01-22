La VAR va-t-elle coûter la qualification à Young Boys?

Bastien Feller Journaliste Blick

Il existe des défaites qui font plus mal que d'autres, et il est probable que celle concédée ce jeudi face à Lyon va taper dans les têtes des joueurs de Young Boys durant quelques jours. Car contrairement à ce qui pouvait être attendu en raison de sa très mauvaise dynamique, YB n'a de loin pas été ridicule face à l'Olympique Lyonnais, leader de l'Europa League.

Pire: un sentiment d'injustice peut habiter le club de la capitale à l'issue de la rencontre. Les Bernois n'ont pas trop concédé d'actions dangereuses (une frappe bien détournée par Marvin Keller, un but largement évitable d'Ainsley Maitland-Niles) et ont surtout beaucoup trop loupé devant. «Sur l’ensemble du match, nous nous sommes créés assez d’occasions pour marquer. Nous n’avons pas reçu le salaire que nous méritions», regrette Gerardo Seoane, qui pointe du doigt un manque de justesse dans les 30 derniers mètres adverses.

Une décision arbitrale lourde de conséquence

«Il y a eu énormément d’attaques et dans le dernier geste nous n’étions pas bons. Il nous a manqué de la fluidité et de la confiance.» A l'image d'un Christian Fassnacht, toujours présent lors des gros coups d'YB sur la scène européenne ces dernières années, qui manquait deux énormes opportunités autour de la 80e minute de jeu. «Mauvais résultat après une belle performance, ce que n'aime pas dire un coach.»

Les Bernois, qui ont touché deux fois les montants, ont tout de même trouvé à une reprise le fond des filets. Peu après l'heure de jeu, par Alvyn Sanches. Une réalisation finalement annulée par Aliyar Aghayev, après l'interventions de la VAR, pour une position de hors-jeu de Sergio Cordova. Une décision qui a fait parler au Wankdorf et qui pourrait peser lourd au décompte final. «Claire et correcte», estime Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de l'OL. Forcément. D'après ses mots, Gerardo Seoane n'a, lui, pas revu l'action à l'heure de la conférence de presse. Mais l'entraîneur bernois avait tout de même quelque chose à redire sur l'arbitrage du soir. «Dans la direction du match, il y a eu trop de flou sur certaines situations.»

«Nous sommes sur le bon chemin»

Reste donc le positif pour les Bernois. Tout d'abord, malgré la défaite de ce jeudi et la situation au classement qui se tend, ils restent en course pour une place dans le top 24 synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Tout se jouera lors du dernier match jeudi prochain à Stuttgart, où les joueurs de la capitale devront sans doute à minima prendre un point chez l'un des gros de la compétition. Puis, après avoir concédé douze buts lors de leurs trois derniers matches, les Bernois n'ont pas laissé grand-chose à l'OL.

«Nous avons défendu avec discipline. Les joueurs ont suivi mon plan et ils ont bien lu le match. C’est dommage surtout en début de match de ne pas avoir profité des situations de ruptures», souffle Gerardo Seoane, qui doit sans doute également regretter de ne pas voir son équipe être aussi concentrée défensivement en Super League. Même s'il ne le dit pas clairement.

«Cela a un lien avec le profil différent des matches. En championnat, on veut essayer de dominer et on défend différemment contre des adversaires de Ligue 1 qu’en Super League. On doit accepter de donner plus de terrain et se mettre plus bas. Ce plan de jeu n’est pas utilisable en championnat», répond-il, tout de même confiant quant à l'avenir. «Nous sommes sur le bon chemin et maintenant, il ne faut rien lâcher en vue des prochaines échéances.»