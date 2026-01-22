Buts historiques, gestes forts envers les supporters et scènes de tension sur les bancs. La septième journée de la Ligue des champions a été riche en événements marquants, bien au-delà des seuls résultats sportifs.

Gian-Andri Baumgartner

Un entraîneur en colère, des supporters dédommagés et des buts historiques: au-delà de quelques surprises, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a offert de nombreuses histoires secondaires. Tour d'horizon.

Des buts historiques

L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ne figurent pas parmi les grandes nations européennes du football. Pourtant, grâce au Karabagh Agdam et au Kairat Almaty, ces deux pays sont représentés cette saison en Ligue des champions et ont vécu des moments historiques lors de l'avant-dernière journée de la phase de ligue. Face au FC Bruges, Ädilet Sadybekow a inscrit le tout premier but à domicile du Kairat Almaty en Ligue des champions. Malgré la lourde défaite 4-1, synonyme d'élimination définitive, cette réalisation a été chaleureusement applaudie par le public.

Sportivement, le Karabagh Agdam s'en sort nettement mieux. Le club azerbaïdjanais a décroché sa troisième victoire de la campagne en s'imposant 3-2 face à l'Eintracht Francfort, conservant ainsi de réelles chances de qualification. La rencontre a également été marquée par un moment historique: le but de la victoire, inscrit dans le temps additionnel par Bahlul Mustafazada, est le tout premier but d'un joueur azerbaïdjanais dans l'histoire de la Ligue des champions.

Manchester City se montre généreux

C'est l'une des grandes surprises de cette édition de la Ligue des champions: devant son public, le Bodø/Glimt a surclassé la formation milliardaire de Manchester City (3-1). Le long déplacement dans le nord glacial de la Norvège n'a donc pas porté chance aux 374 supporters des Skyblues présents dans les tribunes.

Ces derniers n'auront toutefois pas à payer eux-mêmes leur billet. Dans une déclaration commune, le capitaine Bernardo Silva et ses vice-capitaines Ruben Dias, Rodri et Erling Haaland ont annoncé qu'ils prendraient en charge le coût des places pour leurs supporters. Avec un prix d'entrée fixé à 27 francs, ce geste représente une dépense d'environ 10'000 francs pour les joueurs. Une initiative saluée, que le quatuor a qualifiée de «minimum que nous puissions faire».

L'entraîneur de la Juventus gifle ses propres joueurs

Mercredi soir, Luciano Spalletti a fait parler de lui pour des raisons pour le moins inhabituelles. L'entraîneur de la Juventus n'a d'abord guère apprécié les critiques bruyantes d'un supporter installé juste derrière le banc de touche du Juventus Stadium. En réponse, il a lancé en sifflant: «La prochaine fois, tu resteras à la maison».

Malgré la victoire 2-0 de son équipe, acquise grâce à deux buts inscrits en l'espace de dix minutes, l'entraîneur ne s'est pas calmé pour autant. Estimant que l'attaquant Loïs Openda n'était pas suffisamment attentif lors des consignes tactiques précédant son entrée en jeu à la 70e minute, Luciano Spalletti l'a sanctionné en lui assénant une gifle.

Michael Ballack contre les réclamations du Bayern

Le défenseur du Bayern Munich Min-jae Kim n'en croyait pas ses yeux lorsque, lors du match contre l'Union Saint-Gilloise, l'arbitre Rade Obrenovic lui a adressé un deuxième carton jaune à la 63e minute pour une faute tactique, synonyme d'expulsion. Joshua Kimmich et Harry Kane ont ensuite longuement contesté la décision, tandis que Min-jae Kim, en quittant le terrain, a lâché de manière bien audible à l'attention du juge de ligne: «Ce n'est pas bien! Je jure devant Dieu que ce n'est pas un jaune!».

L'ancien international allemand et consultant Dazn Michael Ballack n'a toutefois pas partagé cet avis: «C'était une faute stupide. Il n'avait qu'à accompagner l'attaquant dans le duel de course. Au lieu de cela, il le tire par le bras et le retient trop longtemps. L'attaquant tombe logiquement. C'était un deuxième carton jaune, Min-jae Kim n'a pas à s'en plaindre». Il s'agit de la première expulsion du défenseur sud-coréen sous le maillot bavarois.

Robert Lewandowski marque dans les deux buts

Au cours de sa carrière, l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a inscrit plus de 700 buts contre des équipes adverses. Mercredi, il a exceptionnellement trouvé le chemin de ses propres filets. Face au Slavia Prague, il a dévié malencontreusement le ballon de l'épaule à la 44e minute, trompant son gardien Garcia.

Le Polonais s'est toutefois rattrapé après la pause. À la 70e minute, Robert Lewandowski a inscrit un but dans le camp adverse, contribuant ainsi à la victoire 4-2 du FC Barcelone sur la pelouse du Slavia Prague, dans la capitale tchèque.