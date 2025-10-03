DE
Opération de police XXL
Plus de 500 supporters de Stuttgart contrôlés à Bâle

La police de Bâle-Ville a mené une opération de contrôle massive sur des supporters allemands à la frontière. Dix bus et un minibus, transportant 563 personnes, ont été inspectés. Du matériel dangereux a été saisi, mais aucune arrestation n'a été effectuée.
Publié: 03:27 heures
Les fans de Stuttgart ont eu droit à un contrôle massif de la police bâloise.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale de Bâle-Ville a mené jeudi soir en collaboration avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) une vaste opération de contrôle de supporters allemands à la douane de Weil am Rhein (BS). Dix bus et un minibus transportant au total 563 personnes ont été contrôlés.

Du matériel de dissimulation du visage, des protège-dents et des objets dangereux, notamment un couteau et des feux d'artifice, ont été saisis, a indiqué la police dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucun supporter du VfB Stuttgart n'a été arrêté.

Hébergement et restauration organisées

Suite au contrôle, la police a dû organiser l'hébergement et la restauration d'environ 500 supporters dans une halle d'exposition de Bâle pour que les chauffeurs puissent respecter leur temps de repos et reprendre la route. Avant le début de la rencontre de l'Europa League de football opposant le FC Bâle au VfB Stuttgart, entre 4500 et 5000 fans allemands avaient défilé calmement jusqu'au parc Saint-Jacques vers 18h45.

Une autre manifestation, réunissant quelque 700 pro-Palestiniens, s'est déroulée au même moment dans le quartier de Barfüsserplatz, a précisé la police. Les protestataires ont traversé le centre-ville en direction de Kleinbasel. Ils ont été arrêtés par la police devant la gare badoise. Vers 21h00, la manifestation s'est dispersée.

