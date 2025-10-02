DE
FR

Magnin peut avoir le sourire
Le FC Bâle renoue avec la victoire face à Stuttgart

Bâle s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-0 au Parc St-Jacques jeudi lors de la 2e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Rhénans ont maîtrisé le 5e de Bundesliga pour se relancer après leur défaite initiale face à Fribourg.
Publié: 02.10.2025 à 23:06 heures
Partager
Écouter
Coach de Bâle, Ludovic Magnin a de quoi avoir le sourire.
Photo: UEFA via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stuttgart restait sur une série de trois victoires, et n'avait jamais terminé un match sans inscrire au moins un but lors de ses huit dernières rencontres. C'est dire la performance accomplie par les Bâlois qui inscrivent trois points précieux dans cette Europa League.

Bâle a parfaitement entamé cette rencontre grâce à Albian Ajetti qui est parvenu à glisser le ballon entre les jambes du gardien dès la 3e. Les Rhénans ont ensuite pu compter sur leur portier Marwin Hitz pour arrêter un penalty à la 36e.

En seconde période, l'entraîneur Ludovic Magnin a pu compter sur Xherdan Shaqiri, auteur d'un superbe centre pour Mortiz Brochinski qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond à la 84e.

Dimanche, le FCB se déplacera à Genève pour affronter Servette (16h30) en Super League. Il se rendra dans la capitale des Gaules le 23 octobre pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour la 3e journée d'Europa League.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
Lille OSC
Lille OSC
2
2
6
8
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
2
3
4
9
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
2
2
4
10
SC Fribourg
SC Fribourg
2
1
4
11
Ferencvaros
Ferencvaros
2
1
4
12
Panathinaïkos
Panathinaïkos
2
2
3
13
Celta Vigo
Celta Vigo
2
1
3
14
FC Bâle
FC Bâle
2
1
3
15
AS Rome
AS Rome
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
Young Boys
Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce
Fenerbahce
2
-1
3
21
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
2
-1
1
27
Bologne FC
Bologne FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Salonique
PAOK Salonique
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
2
-2
1
31
OGC Nice
OGC Nice
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzbourg
FC Salzbourg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus