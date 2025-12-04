Des supporters de Young Boys ont causé des troubles lors d'un match contre Aston Villa fin novembre. Le club bernois fait face à des sanctions, dont une interdiction de vente de billets pour le prochain match à l'extérieur et une amende d'environ 45'000 francs suisses.

Gian-Andri Baumgartner

Les images avaient fait grand bruit: fin novembre, lors du match européen contre Aston Villa (1-2), des supporters de Young Boys ont jeté des objets sur le terrain et se sont affrontés avec la police. Quelques fauteurs de troubles ont été arrêtés directement au stade, tandis que d’autres ont été interpellés le lendemain à l’aéroport de Birmingham.

Au-delà des auteurs individuels, le club bernois subit également des sanctions: YB ne pourra pas vendre de billets à ses propres supporters lors du prochain match à l’extérieur en Europa League, le déplacement à Stuttgart prévu le 29 janvier. De plus, les Bernois devront s’acquitter d’une amende d’environ 45’000 francs suisses. Ces mesures concernent le jet d’objets, les dommages causés au stade et à ses infrastructures, ainsi que les débordements des spectateurs. Le club n’a pas encore commenté le montant exact de l’amende.

YB condamne fermement les violences

Lundi, les responsables du club se sont exprimés sur les incidents: «Les jets d’objets sur le terrain et la violence contre les policiers britanniques doivent être condamnés avec la plus grande fermeté et ne sont en aucun cas excusables. Ces événements nous laissent stupéfaits et constituent une grande déception pour toute la famille YB», ont-ils déclaré. Selon le club, une ligne rouge a été franchie par certains supporters, un comportement inacceptable.

Le club a précisé sa position: «Celui qui ne respecte pas les règles ou qui ne partage pas nos valeurs n’est pas le bienvenu au BSC Young Boys». Marcel Brülhart, président du club, a annoncé dans une interview à Blick que les supporters identifiés comme délinquants seront interdits de stade. Le dialogue avec les organisations de supporters sera également renforcé afin de prévenir de futurs débordements.