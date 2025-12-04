DE
FR

Des débordements coûteux
L'UEFA sanctionne YB après les émeutes face à Aston Villa

Des supporters de Young Boys ont causé des troubles lors d'un match contre Aston Villa fin novembre. Le club bernois fait face à des sanctions, dont une interdiction de vente de billets pour le prochain match à l'extérieur et une amende d'environ 45'000 francs suisses.
Publié: il y a 27 minutes
Les Bernois devront s’acquitter d’une amende d’environ 45’000 francs suisses.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri Baumgartner

Les images avaient fait grand bruit: fin novembre, lors du match européen contre Aston Villa (1-2), des supporters de Young Boys ont jeté des objets sur le terrain et se sont affrontés avec la police. Quelques fauteurs de troubles ont été arrêtés directement au stade, tandis que d’autres ont été interpellés le lendemain à l’aéroport de Birmingham.

Au-delà des auteurs individuels, le club bernois subit également des sanctions: YB ne pourra pas vendre de billets à ses propres supporters lors du prochain match à l’extérieur en Europa League, le déplacement à Stuttgart prévu le 29 janvier. De plus, les Bernois devront s’acquitter d’une amende d’environ 45’000 francs suisses. Ces mesures concernent le jet d’objets, les dommages causés au stade et à ses infrastructures, ainsi que les débordements des spectateurs. Le club n’a pas encore commenté le montant exact de l’amende.

YB condamne fermement les violences

Lundi, les responsables du club se sont exprimés sur les incidents: «Les jets d’objets sur le terrain et la violence contre les policiers britanniques doivent être condamnés avec la plus grande fermeté et ne sont en aucun cas excusables. Ces événements nous laissent stupéfaits et constituent une grande déception pour toute la famille YB», ont-ils déclaré. Selon le club, une ligne rouge a été franchie par certains supporters, un comportement inacceptable.

A lire aussi
Cinq ans de bannissement pour trois fans de Young Boys
Nouvelles condamnations
Cinq ans de bannissement pour trois fans de Young Boys
Un supporter de Young Boys condamné à deux mois de prison
Pour violence sur un policier
Un supporter de Young Boys condamné à deux mois de prison

Le club a précisé sa position: «Celui qui ne respecte pas les règles ou qui ne partage pas nos valeurs n’est pas le bienvenu au BSC Young Boys». Marcel Brülhart, président du club, a annoncé dans une interview à Blick que les supporters identifiés comme délinquants seront interdits de stade. Le dialogue avec les organisations de supporters sera également renforcé afin de prévenir de futurs débordements.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Fribourg
SC Fribourg
5
5
11
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
5
5
11
6
Ferencvaros
Ferencvaros
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
Celta Vigo
Celta Vigo
5
4
9
11
Lille OSC
Lille OSC
5
4
9
12
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
5
4
9
13
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
5
4
9
14
Panathinaïkos
Panathinaïkos
5
2
9
15
AS Rome
AS Rome
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
5
3
8
18
Bologne FC
Bologne FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce
Fenerbahce
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Bâle
FC Bâle
5
0
6
25
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
5
-3
6
26
Young Boys
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzbourg
FC Salzbourg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
5
-13
1
36
OGC Nice
OGC Nice
5
-8
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus