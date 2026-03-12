DE
FR

Entre fans de l'OL et de Vigo
Plusieurs blessés après des heurts entre supporters du Celta Vigo et de l'OL

Des heurts ont éclaté entre supporters du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais dans la nuit de mercredi à jeudi. La police espagnole fait état de plusieurs blessés légers.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
1/2
Des heurts ont éclaté entre fans du Celta Vigo et de l'Olympique lyonnais.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«Il y a eu une rixe entre deux groupes de supporters», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, précisant que des personnes avaient été légèrement «blessées», mais sans en préciser le nombre exact. «Il s'agit de petites coupures», a-t-elle poursuivi, expliquant que les faits étaient survenus «peu avant minuit» lorsqu'un groupe a attaqué un autre groupe, qui se trouvait dans un bar.

À lire aussi
Le show de Federico Valverde fait péter les plombs à Kylian Mbappé
Champions League
Triplé face à Manchester City
Le show de Federico Valverde fait péter les plombs à Kylian Mbappé
Pedro Neto s'excuse après son geste violent sur un ramasseur de balles
Champions League
Il provoque un tollé
Pedro Neto s'excuse après son geste violent sur un ramasseur de balles
Le conte de fées de Bodø/Glimt continue
Champions League
Le PSG bat Chelsea
Le conte de fées de Bodø/Glimt continue
Les Thounois sont trop durs pour le reste de la Super League
Beaucoup de fautes, mais...
Les Thounois sont trop durs pour le reste de la Super League

«Ils ont cassé des vitres et jeté des feux de Bengale à l'intérieur... On a ressenti de la peur, de la panique. Les dégâts sont principalement matériels», a raconté le responsable du bar, cité par la presse locale de Vigo, estimant que «cela aurait pu être bien plus grave».

Match jeudi soir

Contactés par l'AFP, les services de secours de Galice ont expliqué de leur côté avoir reçu «un appel à 23h45» en lien avec la rixe, mais ceux-ci n'ont pas souhaité indiquer le nombre de blessés dans ces heurts. Dans un communiqué publié jeudi en début d'après-midi, le Celta Vigo a dit «condamner fermement tout type d'acte violent, comme celui survenu hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l'Olympique lyonnais».

Le club du nord-ouest de l'Espagne «souhaite que, tant le match de ce soir que celui du retour à Lyon (ndlr: jeudi soir), se déroulent sans autres incidents», a-t-il ajouté. Le Celta Vigo et l'OL s'affrontent jeudi à 21h00 dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
SC Fribourg
8
6
17
8
AS Rome
AS Rome
8
7
16
9
KRC Genk
KRC Genk
8
4
16
10
Bologne FC
Bologne FC
8
7
15
11
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
8
6
15
12
Ferencvaros
Ferencvaros
8
1
15
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
Celta Vigo
8
4
13
17
PAOK Salonique
PAOK Salonique
8
3
12
18
Lille OSC
Lille OSC
8
3
12
19
Fenerbahce
Fenerbahce
8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
8
-2
11
22
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
SK Brann
8
-2
9
25
Young Boys
Young Boys
8
-6
9
26
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
8
-6
7
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
8
-7
7
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
8
-8
7
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
8
-4
6
30
FC Bâle
FC Bâle
8
-4
6
31
FC Salzbourg
FC Salzbourg
8
-5
6
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
8
-9
4
33
OGC Nice
OGC Nice
8
-8
3
34
FC Utrecht
FC Utrecht
8
-10
1
35
Malmö FF
Malmö FF
8
-11
1
36
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
8
-20
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus