Avec son hat-trick contre Manchester City, Federico Valverde a suscité l'enthousiasme de ses coéquipiers du Real Madrid. La presse espagnole loue également la performance du milieu de terrain.

Lucas Werder

Ce sont des scènes de folie qui se déroulent dans la zone VIP du Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé, blessé, saute sur une chaise en jubilant. Son coéquipier Jude Bellingham, lui aussi blessé, regarde l’écran du stade, bouche bée. Les deux superstars du Real Madrid semblent ne croire à ce qui vient de se passer sur la pelouse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Real Madrid mène 3-0 à la pause du match aller des huitièmes de finale contre Manchester City dans en Champions League. Ce qui était auparavant considéré comme un choc équilibré entre deux géants de la compétition se transforme en show de Federico Valverde.

Le milieu de terrain a prouvé à plusieurs reprises, au cours de ses 361 apparitions avec le Real, qu’il savait marquer. Le vice-capitaine a inscrit 35 buts pour le club. Mais jusqu’à présent, l’Uruguayen n’était pas considéré comme un buteur régulier en Ligue des champions: seulement trois buts en 75 matches dans la compétition.

Un triplé en 45 minutes

Contre Manchester City, il ne lui faut que 45 minutes, exceptionnelles, pour doubler son total. Et c’est surtout son troisième but, juste avant la pause, qui lui assure déjà une place dans toutes les compilations footballistiques de l’année.

Après une belle course, il est servi par Brahim Díaz d’un lob subtil. Mais au lieu de tirer directement, Valverde soulève encore une fois le ballon avec finesse au-dessus du défenseur de City Marc Guehi qui se précipite, avant de l’envoyer froidement dans les filets pour le troisième but madrilène. «L’entraîneur m’a demandé d’attaquer davantage. Mais j’ai aussi reçu de superbes passes de mes coéquipiers», explique le triple buteur dans une interview accordée à Canal+.

Thibaut Courtois passeur décisif

Valverde devient ainsi le seul joueur, avec Kylian Mbappé — qui avait réussi cet exploit la saison dernière — à avoir inscrit un hat-trick dans un match à élimination directe de Ligue des champions contre une équipe entraînée par Pep Guardiola. «Il a repris le numéro 8 de Toni Kroos, mais il aurait dû porter le numéro 9 de Alfredo Di Stéfano», écrit le journal espagnol Marca en comparant Federico Valverde à l’une des plus grandes légendes de l’histoire du club.

Si le Real Mardid se rendra à Manchester la semaine prochaine avec un avantage de 3-0, ce n’est pas seulement grâce à Federico Valverde. Thibaut Courtois a lui aussi vécu une soirée exceptionnelle contre les Skyblues. Outre plusieurs arrêts spectaculaires, le gardien du Real a préparé le premier but de Valverde avec une longue ouverture. Il s’agit déjà de sa troisième passe décisive en Ligue des champions, ce qui lui permet de dépasser les gardiens Oliver Kahn et José Francisco Molina.