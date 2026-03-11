DE
Le PSG bat Chelsea
Le conte de fées de Bodø/Glimt continue

Le surprenant Bodø/Glimt, qui s'est offert le Sporting chez lui (3-0), a un pied en quarts de finale de Champions League. Tout comme le PSG, vainqueur de Chelsea (5-2).
Les Norvégiens continuent de tout écraser sur leur passage.
AFP Agence France-Presse

Les Norvégiens de Bodø/Glimt ont écoeuré le Sporting Portugal (3-0) en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi soir et ont pris une sérieuse option pour les quarts, avant le match retour à Lisbonne mardi prochain (18h45).

Vainqueurs surprise de l'Inter Milan en barrage, les joueurs de Bodo ont asphyxié les Portugais en première mi-temps avec des buts de Fet (32e, penalty) et Blomberg (46e), avant d'enfoncer le clou par Högh (71e) et n'en finissent pas d'épater dans cette Ligue des champions.

Les Parisiens font la différence en fin de match

Le Paris Saint-Germain a tremblé, mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres (21h).

Une demi-volée de Bradley Barcola (10e), une action de classe d'Ousmane Dembélé (40e), un lob délicieux de Vitinha (74e) et un doublé de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match (86e et 90e+4) ont assuré la nette victoire des champions d'Europe, qui ont été rejoints deux fois au score par les Blues grâce à Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e).

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
