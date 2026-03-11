Le conte de fées de Bodø/Glimt continue

Le surprenant Bodø/Glimt, qui s'est offert le Sporting chez lui (3-0), a un pied en quarts de finale de Champions League. Tout comme le PSG, vainqueur de Chelsea (5-2).

AFP Agence France-Presse

Les Norvégiens de Bodø/Glimt ont écoeuré le Sporting Portugal (3-0) en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi soir et ont pris une sérieuse option pour les quarts, avant le match retour à Lisbonne mardi prochain (18h45).

Vainqueurs surprise de l'Inter Milan en barrage, les joueurs de Bodo ont asphyxié les Portugais en première mi-temps avec des buts de Fet (32e, penalty) et Blomberg (46e), avant d'enfoncer le clou par Högh (71e) et n'en finissent pas d'épater dans cette Ligue des champions.

Les Parisiens font la différence en fin de match

Le Paris Saint-Germain a tremblé, mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres (21h).

Une demi-volée de Bradley Barcola (10e), une action de classe d'Ousmane Dembélé (40e), un lob délicieux de Vitinha (74e) et un doublé de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match (86e et 90e+4) ont assuré la nette victoire des champions d'Europe, qui ont été rejoints deux fois au score par les Blues grâce à Malo Gusto (28e) et Enzo Fernandez (57e).