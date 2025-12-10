Face à Aston Villa, Bâle peut devenir champion du monde

Dans le duel de Ligue Europa contre Aston Villa, le FCB a l'occasion jeudi de s'assurer le titre non officiel de champion du monde des clubs. Les Bâlois ne seraient toutefois pas le premier champion du monde suisse.

Lucas Werder

Emiliano Buendia a dû avoir mille pensées en tête après avoir inscrit, à la 95e minute, le but du succès 2–1 contre Arsenal. Peut-être imaginait-il qu’Aston Villa grimperait ainsi à la troisième place de la Premier League. Ou que le leader jusque-là si souverain, Arsenal, redevenait soudain prenable. Mais ce à quoi le milieu argentin n’a certainement pas songé, c’est qu’il venait de propulser son équipe au rang de championne du monde. Du moins au rang de championne du monde officieuse.

Il y a près de vingt ans, un supporter britannique a lancé le site «stevesfootballstats», sur lequel il recense tous les matchs comptant pour ce titre officieux. Le point de départ est fixé à une rencontre de novembre 1871 entre Upton Park FC et les Clapham Rovers, premier match de l’histoire de la FA Cup dans lequel un but fut inscrit. Grâce à un succès 3–0, Clapham s’était alors autoproclamé tout premier champion du monde officieux des clubs.

La Chaux-de-Fonds fut, elle aussi, championne du monde

Depuis, la règle est simple, à l’image de la boxe: quiconque bat le tenant du titre dans un match officiel s’empare du titre à son tour. Jusqu’à la fin des années 1950, cette distinction circulait exclusivement au sein des divisions anglaises. Avec l’arrivée des compétitions européennes, des clubs de tout le continent ont pu, à leur tour, s’arroger cette couronne singulière.

En 1972, Lausanne-Sport s’était emparé du titre pour la première fois en Suisse grâce à un succès 3–2 contre l’Étoile Rouge de Belgrade au premier tour de la Coupe de l’UEFA. Il était ensuite resté dans le pays, à une brève exception près, pendant plus de cinq ans. Au total, treize clubs suisses ont pu, durant cette période, se proclamer à plusieurs reprises champions du monde officieux, parmi lesquels nombre d’actuels clubs de Super League, mais aussi le FC La Chaux-de-Fonds ou le CS Chênois.

Plus de titre suisse depuis 1985

En décembre 1985, Xamax avait encore récupéré le trophée en battant Dundee 3–1 au troisième tour de la Coupe de l’UEFA. Les Neuchâtelois l’avaient toutefois rendu immédiatement, après une défaite 3–0 lors du quart de finale aller contre le Real Madrid. Depuis, la Suisse attend un nouveau champion du monde officieux.

Jeudi, le FC Bâle aura en Ligue Europa l’opportunité de mettre fin à cette longue disette. Même si, compte tenu de la situation sportive particulièrement tendue à Bâle, personne ne songe vraiment à ce titre inattendu.