Joshua Kimmich s'exprime sur la mort de son ami

Dire au revoir à quelqu'un pour toujours n'est jamais facile. Joshua Kimmich en a également fait l'expérience. En février 2023, son grand ami et ancien sauteur à la perche Tim Lobinger est décédé d'un cancer. Le footballeur en parle aujourd'hui.

Le 16 février 2023, Tim Lobinger a perdu son combat contre le cancer. Six ans après le diagnostic, le perchiste allemand est décédé à seulement 50 ans.

Pendant son dernier souffle, huit proches étaient à ses côtés. Parmi eux, outre son ex-femme Alina, Joshua Kimmich et sa femme Lina. Une profonde amitié liait Tim Lobinger au footballeur – bien que Kimmich ne pensait pas que cela se produirait lorsqu'ils se sont rencontrés.

D'abord sceptique, puis ami

Il avait alors 18 ans et trouvait étrange l'idée «que je puisse être ami avec un homme qui a presque l'âge de mon père». Ils ne sont devenus amis que lorsque Tim Lobinger est lui aussi venu à Munich après le passage de Kimmich au Bayern. La suite de leur collaboration a fait d'eux des amis. Le fait que Kimmich soit le parrain d'Okkert (8 ans), le fils d'Alina et de Tim Lobinger, montre également à quel point ils étaient liés.

Peu après le décès de Lobinger, Kimmich a écrit des lignes emplies d'émotion sur Instagram: «Je t'ai toujours admiré parce que tu as été une inspiration et un modèle pour moi dans tous les domaines de la vie. Tu étais et tu resteras mon moteur, ma motivation.»

Dans le documentaire de la ZDF «Sportstudio Reportage: Joshua Kimmich - Anführer und Antreiber», le joueur de la Mannschaft évoque désormais pour la première fois le moment où son ami est décédé. Il avoue: «Je n'ai jamais pensé que le cancer, qui est dangereux pour tout le monde, pouvait l'être pour Tim.» Et pourtant, le jour est venu où il a fallu dire adieu.

Des paroles claires du médecin

Kimmich raconte qu'il s'est rendu à l'hôpital. Là-bas, «un monde s'est déjà écroulé». Ils étaient debout autour du lit de Tim Lobinger, qui ne réagissait plus. Lors de l'entretien, le médecin leur aurait clairement dit: «Tim ne survivra pas.» Et a recommandé aux proches de débrancher les appareils. Kimmich lutte contre les larmes lorsqu'il poursuit: «Quelques heures plus tard, ils voulaient faire de même, mais Tim a alors quasiment décidé lui-même que c'était fini.»

La perte de son ami est très douloureuse pour Kimmich. Il l'a déjà fait savoir par son post Instagram. Mais dans celui-ci, il a également promis à Lobinger: «Tes valeurs me marqueront et m'accompagneront toujours. Tu seras toujours là!»